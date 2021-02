Novak Djokovic hat die Hälfte all seiner nun 18 Grand-Slam-Titel bei den Australian Open gewonnen. Ihn verbindet eine spezielle Liebesbeziehung mit dem Turnier.

Djokovics Ode an Melbourne

Im denkwürdigen Moment seines einzigartigen 9. Australian-Open-Titels liess sich Novak Djokovic auf den blauen Hartplatz fallen und streckte Arme und Beine von sich. «Ich möchte der Rod Laver Arena danken. Ich liebe dich jedes Jahr mehr und mehr. Die Liebesbeziehung geht weiter», sagte der Melbourne-Rekord-Champion.

Der 33-Jährige hatte in seinem «Wohnzimmer down under» soeben seinen 21. Sieg aneinandergereiht und im 9. Endspiel zum 9. Mal die Oberhand behalten. Herausforderer Daniil Medwedew (ATP 4) wurde beim 7:5, 6:2, 6:2 regelrecht demontiert. Mit einem seligen Lächeln hielt Djokovic nach der erstaunlichen Machtdemonstration den Norman Brookes Challenge Cup in den Händen und kassierte einen Check von rund 2,75 Millionen australischen Dollar.

Seine Fans auf den mit knapp 7500 Zuschauern zur Hälfte gefüllten Rängen feierten Djokovic mit Landesflaggen sowie «Nole, Nole»-Rufen und liessen den überragenden Spieler der Australian-Open-Geschichte mit ihrer Autogrammjagd nicht so schnell von seinem Lieblingsplatz gehen.

Frage der Zeit – oder doch nicht?

Es sei eine Frage der Zeit, wann Medwedew seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinne, versuchte der «Djoker» hinterher den chancenlosen Final-Verlierer aus Russland zu trösten. Aber er solle doch noch ein paar Jahre warten, fügte er verschmitzt hinzu.

Die Debatte, wann endlich ein Spieler der inzwischen nicht mehr ganz so jungen Nachfolge-Generation einen Vertreter des prägenden Männer-Trios Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer in einem der wichtigsten Endspiele bezwingen kann, hält an.

9 Trophäen aus 17 Teilnahmen

Mit seinem 18. Grand-Slam-Titel rückte der Serbe näher an die Bestmarken seiner Rivalen Federer und Nadal heran, die je 20 Major-Trophäen in ihren Kollektionen vereinen. Die Hälfte all seiner nun 18 Grand-Slam-Titel hat der Weltranglisten-Erste beim «Happy Slam» errungen.

Legende: Der Grösste wirkt hier so unscheinbar Der 9-fache Melbourne-Champion lässt sich in der Arena feiern. imago images

Zum zweiten Mal glückte Djokovic in der Millionen-Metropole am Yarra River der Hattrick. 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 und nun 2021 sind seine Jubeljahre. Der Serbe ist erst der zweite Spieler der Tennis-Historie, der bei einem der vier bedeutendsten Saison-Events mindestens neun Titel vorzuweisen hat.