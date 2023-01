Trotz kurzer Krise: Djokovic zieht souverän in den Final ein

Novak Djokovic (SRB/ATP 5) schlägt Tommy Paul (USA/ATP 35) im Halbfinal der Australian Open klar mit 7:5, 6:1, 6:2.

Der Serbe wird vor allem im 1. Satz gefordert, in den entscheidenden Momenten ist er jedoch zur Stelle.

Im Final am Sonntag trifft Djokovic auf Stefanos Tsitsipas, der Karen Chatschanow in 4 Sätzen bezwang.

Plötzlich ging bei Novak Djokovic im 1. Satz nichts mehr. Nach 5:1-Führung mit Doppelbreak unterliefen dem Serben ungewohnt viele und einfache Fehler. Tommy Paul nutzte diese Schwächephase aus und kämpfte sich zurück in die Partie. Mit zwei Breaks in Folge glich er das Skore mit dem 5:5 wieder aus. Unter anderem gingen die langen Ballwechsel plötzlich an den US-Amerikaner.

00:49 Video Paul holt sich nach Mega-Ballwechsel das Break Aus Sport-Clip vom 27.01.2023. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Vom aufbäumenden Gegner geweckt, fand Djokovic aber gerade rechtzeitig wieder zu seinem Spiel. Ihren 2. Satzball nutzte die Weltnummer 5 zum Satzgewinn. Obwohl die Statistiken auch wegen der Mini-Krise zuvor unerfreulich aussahen – 24 unerzwungenen Fehlern standen nur 12 Winner gegenüber –, konnte Djokovic die Faust ballen.

Paul hält nicht mehr mit

Vom gewonnenen Startsatz zeigte sich Djokovic dann im Anschluss wie beflügelt. Gleich zweimal nahm er seinem Gegner den Aufschlag im 2. Durchgang ab, gewann den Satz souverän mit 6:1. Paul, der in der Weltrangliste 30 Plätze hinter Djokovic klassiert ist, fand keinen Zugriff mehr auf die Partie. Im ersten Duell der beiden hatte der 25-Jährige keine Lösung gegen einen immer besser werdenden Serben parat.

So war dann auch der 3. und letzte Umgang eine klare Sache. Schnell zog Djokovic auf 4:0 davon, servierte kurz danach zum Match. Erneut äusserst souverän schlug er auf und holte das entscheidende Game zu null. Auch von den im Turnier immer wiederkehrenden Problemen am Oberschenkel beim Serben war in der Halbfinal-Partie nichts zu sehen.

Für Überraschungsmann Paul endet der «Happy Slam» damit abrupt im Halbfinal. Trotzdem verbessert er sich in der Rangliste vom 35. auf den 19. Rang und ist damit so gut klassiert wie noch nie in seiner Karriere.

10. Final, 10. Titel?

Nach seiner Absenz im letzten Jahr steht Djokovic damit zum 10. Mal im Final der Australian Open. Die bisherigen 9 Finals am Yarra River gewann die ehemalige Weltnummer 1 allesamt. Am Sonntag wartet im Final der Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP 4), der seinerseits die Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Titel hat. Zudem wird der Sieger des Finals auch die neue Nummer 1 der Welt. Das Duell gibt's am Sonntag ab 09:30 Uhr live auf SRF info.