Stefanos Tsitsipas (ATP 4) steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Final der Australian Open.

Der Grieche schlägt den Russen Karen Chatschanow (ATP 20) mit 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Im zweiten Halbfinal wird Topfavorit Novak Djokovic (ATP 5) von Tommy Paul (ATP 35) herausgefordert.

Im vierten Anlauf hat es für Stefanos Tsitsipas endlich geklappt. Der Grieche, der in Melbourne in den letzten vier Jahren drei Halbfinals verloren hatte, kämpft Down Under am Sonntag um seinen ersten Grand-Slam-Titel. In einer umkämpften Partie gegen Karen Chatschanow bewies der Grieche den längeren Atem und verwertete nach 3:21 Stunden seinen 4. Matchball zum Sieg.

Tsitsipas hätte die Partie schon rund 40 Minuten früher beenden können. Die Weltnummer 4 dominierte den zunehmend ratlosen Chatschanow im 3. Satz fast nach Belieben und servierte beim Stand vom 5:4 zum Matchgewinn. Mit dem Sieg vor Augen geriet der Grieche aber doch noch ins Zittern. Tsitsipas kassierte das Rebreak, liess im Tiebreak zwei Matchbälle ungenutzt und gab danach auch den Satz ab.

Nach einer Toilettenpause fand Tsitsipas im 4. Durchgang aber wieder zu alter Stärke zurück. Der 24-Jährige legte mit 3:0 vor und gab diesen Vorsprung diesmal nicht mehr preis. Stehaufmännchen Chatschanow ging damit auch im sechsten Duell mit dem Griechen als Verlierer vom Platz.

Tsitsipas bewahrt Ruhe

Tsitsipas hatte in der Nachmittagshitze in der Rod Laver Arena schon früh angedeutet, dass er am Sonntag an selber Stätte noch einmal antreten will. Der Grieche retournierte stark und nahm Chatschanow im 1. Satz gleich zweimal den Aufschlag ab. Weil sein eigener Service im 1. Durchgang aber noch zu wünschen übrig liess, kassierte er jeweils umgehend das Rebreak.

Beim Stand von 5:5 leistete sich der Grieche einen Doppelfehler, weil er sich zuvor beim 1. Aufschlag zu viel Zeit gelassen hatte und vom Schiedsrichter verwarnt wurde. Tsitsipas liess sich nicht zu Diskussionen verleiten und gewann nach 0:30-Rückstand vier Punkte in Folge. Im Tiebreak zog er früh davon und entschied die Kurz-Entscheidung gleich mit 7:2 für sich.

Den Schwung nahm Tsitsipas auch in den 2. Durchgang mit, vorerst jedoch ohne Ertrag. Die Entscheidung fiel beim Stand von 4:4 und Aufschlag Chatschanow. Der Russe setzte am Netz dreimal zum Smash an, dreimal brachte Tsitsipas den Ball meterweit hinter der Grundlinie wieder zurück. Der Grieche erspielte sich einen Breakball, holte wenig später das Break und schliesslich auch den 2. Satz.