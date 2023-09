In der 3. Runde der US Open bekommt es Belinda Bencic mit einer überraschenden Gegnerin zu tun.

Legende: Geht als Favoritin in ihre Drittrunden-Partie Belinda Bencic. imago images/Zuma Wire

Zwar siegte sie am Ende klar, doch Belinda Bencic (WTA 13) gelang in der 2. Runde der US Open gegen Yuriko Miyazaki (WTA 198) keine Glanzleistung. Damit das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres für die Ostschweizerin nicht schon am Freitag zu Ende ist, ist eine klare Leistungssteigerung nötig. Denn mit Lin Zhu (CHN/WTA 44) wartet eine deutlich besser klassierte Gegnerin auf Bencic.

Dass es die Schweizer Olympiasiegerin überhaupt mit der Chinesin zu tun bekommt, ist aber überraschend. Denn Zhu bestritt ihre Zweitrunden-Partie gegen Victoria Azarenka (WTA 18) – eigentlich die klare Favoritin. Doch die 29-Jährige schaltete die Belarussin souverän in 2 Sätzen mit 6:3, 6:3 aus. Trotz Favoritenrolle dürfte Bencic also gewarnt sein.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Partie Bencic – Zhu findet am Freitagabend ab ca. 23:30 Uhr statt. Das Spiel können Sie live bei SRF verfolgen.

Im Head-to-Head führt die St. Gallerin mit 1:0. Doch die einzige Partie zwischen den beiden Kontrahentinnen ist lange her, genauer gesagt 9 Jahre. 2014 setzte sich die Schweizerin in der ersten Runde des Turniers in Tianjin mit 7:5, 6:2 durch. Die damals 17-jährige Bencic erreichte in dieser Turnierwoche ihren ersten Final auf der WTA-Tour überhaupt.

Für Zhu ist der Sieg gegen Azarenka ein weiterer Höhepunkt in einer starken Saison. So erreichte sie bei den Australian Open diesen Januar erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand Slam den Achtelfinal. «In diesem Jahr spiele ich mit viel Selbstvertrauen, glaube viel mehr an mich selbst», so die 29-Jährige.

01:48 Video Zhu: «Gegen die Top-Spielerinnen musst du aggressiv spielen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 01.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

«Ich freue mich auf das Duell mit Belinda», führt Zhu weiter aus. Die beiden kennen sich nicht nur von der Tour, sondern haben auch kürzlich gemeinsam trainiert. Die Chinesin weiss, was sie erwartet: «Sie ist eine talentierte Spielerin, hat gute Hände. Doch ich werde ready sein für diesen Match.»