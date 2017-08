Eine Rivalität, die in New York (noch) keine ist

Heute, 13:41 Uhr

Sowohl Roger Federer als auch Rafael Nadal haben die US Open schon mehrfach gewonnen. Gegeneinander gespielt haben sie in New York aber erstaunlicherweise noch nie.

Bild in Lightbox öffnen. Im «Big Apple» beginnen am kommenden Montag die US Open. Die beiden Top-Favoriten? Die Nummer 1 Rafael Nadal und Roger Federer, zweifacher Grand-Slam-Sieger in diesem Jahr. Grand-Slam-Turniere Die Nummer 1 liegt wieder in Federers Händen In ihrer mittlerweile über 13-jährigen Rivalität sind sich die beiden schon auf fast allen grossen Tennisbühnen gegenüber gestanden. Die Betonung liegt dabei auf fast, denn: Auf ein Duell in New York warteten die Fans bislang vergeblich. Federer vs. Nadal bei den grössten Turnieren

Anzahl Duelle

Siege Federer

Siege Nadal Australian Open

4

1

3

French Open 5 0 5 Wimbledon 3 2 1 US Open - - - World Tour Finals

5 4 1 Gesamt: 17 7 10 Schon einige Male fehlte nicht viel und Federer und Nadal hätten ihren persönlichen «Begegnungs-Grand-Slam» komplettiert: 2008: Andy Murray sorgt im Halbfinal gegen Nadal dafür, dass es nicht zum Traumfinal kommt. Federer gewinnt den Final schliesslich souverän.

Andy Murray sorgt im Halbfinal gegen Nadal dafür, dass es nicht zum Traumfinal kommt. Federer gewinnt den Final schliesslich souverän. 2009: Juan Martin del Potro spielt das Turnier seines Lebens und schlägt im Halbfinal und Final nacheinander Nadal und Federer.

Juan Martin del Potro spielt das Turnier seines Lebens und schlägt im Halbfinal und Final nacheinander Nadal und Federer. 2010: Diesmal ist es Nadal, der den Final erreicht. Federer stolpert in der Vorschlussrunde an Novak Djokovic und lässt dabei zwei Matchbälle ungenutzt.

Diesmal ist es Nadal, der den Final erreicht. Federer stolpert in der Vorschlussrunde an Novak Djokovic und lässt dabei zwei Matchbälle ungenutzt. 2011: Duplizität der Ereignisse: Wieder steht Nadal im Final, wieder scheitert Federer im Halbfinal nach zwei vergebenen Matchbällen an Djokovic.

Duplizität der Ereignisse: Wieder steht Nadal im Final, wieder scheitert Federer im Halbfinal nach zwei vergebenen Matchbällen an Djokovic. 2013: Es ist alles angerichtet für den Viertelfinal zwischen Federer und Nadal. Doch das Seuchenjahr des Schweizers findet auch bei den US Open seine Fortsetzung, er scheitert überraschend im Achtelfinal am Spanier Tommy Robredo. Kommt es in New York endlich zum Duell Federer gegen Nadal? Optionen Ja, diesmal klappt es. Nein, daraus wird nichts. Aufgepasst auf die Auslosung Bereits klar ist, dass es frühestens im Halbfinal zur Begegnung Federer gegen Nadal kommen kann. Ob die beiden in die gleiche Tableauhälfte gelost werden oder die Fans weiter auf den Traumfinal hoffen dürfen, entscheidet sich bei der Auslosung am Freitag. Das letzte Major-Duell: Federer schlägt Nadal in Melbourne 7:21 min, vom 29.1.2017 Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 07:00 Uhr, 19.08.2017

