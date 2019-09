Belinda Bencic zieht nach ihrem Halbfinal-Out an den US Open eine positive Bilanz.

Es war ein «grosser Fight» für Belinda Bencic, diese bittere Niederlage in ihrem ersten Grand-Slam-Halbfinal gegen Bianca Andreescu. Entsprechend ausgelaugt erscheint die Flawilerin zum Interview – aber auch bereits erstaunlich gefasst.

Die Enttäuschung sei natürlich da, aber «ich bin sehr stolz darauf, was ich an diesem Turnier geleistet habe. Ich habe mich extrem auf diesen Halbfinal gefreut und es auch genossen».

Es war ihr bestes Spiel an diesem Turnier.

Vielversprechende Zukunft?

Erklärungen für die Niederlage findet Bencic bei ...

... ihrer Gegnerin: «Sie hat sehr gut gespielt bei den wichtigen Punkten. Derzeit ist sie in Topform.»

... ihrem eigenen Spiel: «Ich habe ein paar falsche taktische Entscheidungen getroffen. Und natürlich meine vielen Breakchancen nicht genutzt.»

Natürlich hat nicht alles gepasst, dennoch ist die Leistung der 22-Jährigen hoch einzuschätzen. «Es war ihr bestes Spiel an diesem Turnier», meint SRF-Experte Heinz Günthardt und ist sich sicher: «Das verspricht einiges für die Zukunft.»

Jetzt gelte es einfach, aus den negativen Erinnerungen dieser Niederlage die richtigen Lehren zu ziehen in den kommende Spielen – und gestärkt aus diesem Turnier herauszukommen.

Wer an den US Open bis in den Halbfinal vorstösst, diesen phasenweise dominiert und sich auch in der Niederlage gefasst zeigt, darf sich definitiv Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft machen.

Resultate US Open Tableau Frauen

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 06.09.19, 01:10 Uhr