Lulu Sun nach ihrem Sieg über Qinwen Zheng in Wimbledon.

An den Australian Open im vergangenen Januar war Lulu Sun noch unter Schweizer Flagge angetreten. Im März kehrte sie Swiss Tennis den Rücken und entschied sich, in Zukunft für Neuseeland zu spielen. Die 23-Jährige ist Tochter eines Kroaten und einer Chinesin und in Te Anau auf der neuseeländischen Südinsel geboren. Sie besitzt einen Schweizer sowie einen neuseeländischen Pass.

In Wimbledon gelang ihr nun der bislang grösste Sieg der Karriere: Sun setzte sich in der 1. Runde gegen die an Nummer 8 gesetzte Australian-Open-Finalistin Qinwen Zheng aus China in 3 Sätzen durch (4:6, 6:2, 6:4). Für Sun, die sich an der Church Road in London durch die Qualifikation gekämpft hatte, war es der 1. Sieg über eine Top-10-Spielerin überhaupt.

Mit Rang 123 ist Sun in der Weltrangliste so gut klassiert wie noch nie zuvor. In der nächsten Runde kommt es zum Qualifikantinnen-Duell mit Yuliia Starodubtseva aus der Ukraine. Ein weiterer Sieg dürfte Sun den Weg zum erstmaligen Vorstoss in die Top 100 definitiv ebnen.

