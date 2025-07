Teichmann muss weiter auf einen Sieg in Wimbledon warten

Legende: Kommt in London nicht in Fahrt Jil Teichmann. Keystone/EPA/TOLGA AKMEN

Jil Teichmann (WTA 93) unterliegt Lucia Bronzetti (WTA 63) in der 1. Runde von Wimbledon 4:6, 5:7.

Die Schweizerin bleibt damit an der Church Road weiterhin sieglos.

Der letzte Schweizer Trumpf heisst nun noch Belinda Bencic.

Als Jil Teichmann im 6. Anlauf doch noch das 1. Break des Spiels zum 5:5 schaffte, flammte noch einmal Hoffnung auf. Doch die Bielerin gab ihren Service postwendend wieder ab und unterlag Lucia Bronzetti mit 4:6, 5:7.

Teichmanns Niederlage im Duell zweier Spielerinnen, die auf dem «heiligen Rasen» von Wimbledon noch nie ein Spiel hatten gewinnen können, war alles andere als zwingend. Zwar totalisierte die Italienerin nach 91 Minuten 7 Punkte mehr als Teichmann. Doch ein Vergleich der Winner (31:10) und unerzwungenen Fehler (26:11) zeigt auf, was für die Linkshänderin möglich gewesen wäre.

Teichmann lässt zu viele Chancen liegen

Die Schweizerin, in der Weltrangliste 30 Plätze hinter Bronzetti klassiert, legte allerdings einen veritablen Fehlstart in die Partie hin, kassierte sogleich das Break und rannte diesem Rückstand ständig erfolglos hinterher. 33 Minuten dauerte es, bis die Bielerin beim Stand von 4:5 ihrerseits endlich zu einem Breakball kam – sie vergab ihn allerdings mit einem leichten Fehler, wie noch die folgenden 3 im gleichen Game.

Am Ende sollte die grössere Effizienz Bronzettis den Ausschlag geben. Während sie die Hälfte ihrer Breakchancen nutzen konnte (3/6), blieb es für Teichmann beim einen Servicedurchbruch zum 5:5 im 2. Satz. Zu oft vergab sie ihre Chancen zu leichtfertig. Schon das erste Rencontre zwischen den beiden Kontrahentinnen hatte 2023 in Ningbo mit einem 2-Satz-Sieg für Bronzetti geendet.

Aus Schweizer Sicht setzt sich die schwarze Serie in Wimbledon damit fort. Am Montag waren mit Leandro Riedi und Viktorija Golubic bereits die ersten 2 Vertreter von Swiss Tennis ausgeschieden. Der letzte Trumpf heisst Belinda Bencic. Die Ostschweizerin trifft am Dienstagabend auf Alycia Parks (ab ca. 19:30 Uhr bei SRF).

