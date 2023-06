Final-Einzug an French Open

Karolina Muchova (WTA 43) ringt Aryna Sabalenka (WTA 2) im Halbfinal der French Open nach über 3 Stunden mit 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5 nieder.

Im Entscheidungssatz wehrt die Tschechin beim Stand von 2:5 einen Matchball ab und schafft mit 5 Games in Serie die grosse Wende.

Bei ihrer Major-Final-Premiere trifft Muchova auf die Siegerin des Duells zwischen Iga Swiatek (WTA 1) und Beatriz Haddad Maia (WTA 14).

Tennis ist schon eine verrückte Sportart. Beim Stand von 5:2 im 3. Satz dürfte Aryna Sabalenka bereits überlegt haben, was sie im Anschluss im Siegerinterview erzählen möchte. Es sollte jedoch umsonst sein. Karolina Muchova wehrte bei 30:40 einen Matchball mit einem Winner ab und jubelte 18 Minuten später über den grössten Sieg ihrer Karriere.

00:38 Video Nach 3:13 Stunden: Muchova verwertet ihren 1. Matchball Aus Sport-Clip vom 08.06.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Hochklassig und dramatisch gleichermassen

Dabei hatte die tschechische Herausforderin nach dem kassierten Break zum 2:4 im Entscheidungssatz Anzeichen von Resignation gezeigt. Kein Wunder, bei dieser Intensität während über 3 Stunden. Die beiden Spielerinnen machten auf Court Philippe Chatrier beste Werbung für das Frauen-Tennis und begeisterten das Publikum Mal um Mal mit hochklassigen Ballwechseln.

Schliessen 00:44 Video Ballwechsel der Partie: Sabalenka hat das letzte Wort Aus Sport-Clip vom 08.06.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden. 00:43 Video Muchova befreit sich aus der Defensive und punktet sehenswert Aus Sport-Clip vom 08.06.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Der abgewehrte Matchball bei 2:5 setzte bei Muchova nochmals Energie frei, auf der anderen Seite kam Sabalenka aus dem Rhythmus, Zweifel machten sich plötzlich breit. Die Aussenseiterin vermochte diese Unsicherheit bei der Favoritin auszunützen und meldete sich mit dem Servicedurchbruch zum 4:5 definitiv zurück.

Premiere für Muchova

Bereits in den ersten beiden Durchgängen hatten sich die beiden Widersacherinnen nichts geschenkt. Muchova sicherte den 1. Satz im Tiebreak, Sabalenka den 2. – ebenfalls in der Kurzentscheidung.

00:27 Video Toller Rückhand-Winner bringt Muchova den 1. Satz Aus Sport-Clip vom 08.06.2023. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Während die Siegesserie der diesjährigen Australian-Open-Championne aus Belarus nach 12 Erfolgen de suite ein Ende findet, steht Muchova erstmals überhaupt in einem Grand-Slam-Final. In der Weltrangliste wird die regelmässig von Verletzungen ausgebremste Tschechin nach Roland Garros einen grossen Sprung machen und mit Sicherheit wieder in den Top 20 anzutreffen sein.

Im Final am Sonntag trifft Muchova entweder auf die Weltnummer 1 Iga Swiatek oder Beatriz Haddad Maia.