Mission Titelverteidigung geht weiter: Iga Swiatek bezwingt Beatriz Haddad Maia (WTA 14) im Halbfinal von Roland Garros mit 6:2, 7:6 (9:7).

Die polnische Weltnummer 1 bleibt ohne Satzverlust, wird von der äusserst zähen Haddad Maia aber erstmals in einen Longset verwickelt.

Im Final kommt es für Swiatek zum Duell mit Karolina Muchova (WTA 43), die Aryna Sabalenka (WTA 2) ausschaltete.

Wie erwartet bekommt Iga Swiatek am Samstagnachmittag die Chance, die French Open erst 22-jährig nach 2020 und 2022 zum bereits 3. Mal zu gewinnen. Nach einem lockeren Durchmarsch bis in den Halbfinal in total nur 5 Stunden und 32 Minuten erfuhr die Nummer 1 der Welt gegen Beatriz Haddad Maia deutlich mehr Widerstand.

Hin und Her im Tiebreak

Besonders im 2. Durchgang brachte die Brasilianerin Swiatek mit ihren harten Grundlinien-Schlägen immer wieder in die Bredouille. Haddad Maia erkämpfte sich im Tiebreak eine 5:3-Führung und wenig später gar einen Satzball, welchen die 27-Jährige jedoch nicht nutzen konnte.

Beim Stand von 6:7 zeigte die Marathon-Frau – insgesamt stand Haddad Maia auf dem Weg in den Halbfinal über 7 Stunden mehr auf dem Platz als Swiatek – nochmals ihr ganzes Können und wehrte den 1. Matchball gegen sich mit einem brillanten Vorhand-Winner ab. Beim 2. Matchball kurz darauf war die Südamerikanerin jedoch machtlos.

Swiatek muss erstmals in die «Verlängerung»

Begonnen hatte das Spiel mit einem Paukenschlag. Haddad Maia nahm Swiatek den Aufschlag gleich bei erster Gelegenheit zu null ab. Die Polin liess das jedoch nicht auf sich sitzen, sicherte sich das sofortige Rebreak und realisierte im 1. Durchgang noch zwei weitere Servicedurchbrüche zum souveränen 6:2.

Auch im 2. Umgang war es die Herausforderin, die zuerst vorlegen konnte. Anders als noch im Startsatz blieb Haddad Maia nach dem kassierten Rebreak jedoch an ihrer Gegnerin dran und zwang Swiatek erstmals überhaupt an diesem Turnier in einen Longset.

4. Major-Final, 4. Titel?

Zu mehr reichte es der tapfer kämpfenden Haddad Maia indes nicht. Für Swiatek heisst die letzte Hürde auf dem Weg zum Paris-Hattrick Karolina Muchova. Gegen die Tschechin hat Swiatek erst einmal gespielt – und verloren. Das bisher einzige Duell liegt aber bereits 4 Jahre zurück, damals siegte Muchova beim WTA-250-Turnier in Prag auf Hartplatz in 3 Sätzen.

Ein Grund zur Besorgnis dürfte das negative Head-to-Head für Swiatek jedoch nicht sein. Immerhin hat die Polin ihre ersten 3 Grand-Slam-Finals allesamt gewonnen. Macht sie am Samstag 4 aus 4?