Belinda Bencic erreicht an den French Open in Paris die 2. Runde.

Die 29-Jährige schlägt zum Auftakt auf dem Court Philippe-Chatrier Sinja Kraus (AUT) mit 6:2, 6:3.

Ihre Gegnerin in der nächsten Runde heisst Caty McNally (WTA 63).

So klar das Resultat auf dem Papier schien, war es in der Mittagshitze von Paris zwischen Belinda Bencic (WTA 11) und der österreichischen Qualifikantin Sinja Kraus (WTA 98) nicht. Das Duell, das als allererste Partie der diesjährigen Austragung auf dem Court Philippe-Chatrier angesetzt worden war, war für Bencic alles andere als ein Spaziergang.

Legende: Wurde ihrer Favoritenrolle gerecht Belinda Bencic. Claude Diderich/freshfocus

Die Ostschweizerin musste immer wieder lange Ballwechsel eingehen und wurde von Kraus, die in ihrer Karriere erst 3 Partien auf der WTA-Tour für sich entschieden hat, zuweilen arg in die Defensive gedrängt. Die entscheidenden Punkte machte jedoch meist Bencic. Sie wehrte 2 Breakchancen Kraus' ab und entschied den 1. Durchgang nach bloss 35 Minuten mit 6:2 für sich.

Bencic solid, Kraus zu fehlerhaft

Im 2. Satz legte die Ostschweizerin auf 3:1 vor – nur um den Breakvorsprung durch einen Doppelfehler gleich wieder herzugeben. In der schwächsten Phase der Partie leistete sich Kraus indes zu viele Fehler, schenkte Bencic das nächste Break und ebnete ihr so den Weg zum Sieg im ersten Duell der beiden Kontrahentinnen. Insgesamt totalisierte die 24-jährige Kraus 27 unerzwungene Fehler. Nach 90 Minuten und einem letzten zu langen Ball von Kraus war die Partie entschieden.

In Runde 2 trifft Bencic auf Caty McNally (WTA 63). Die US-Amerikanerin setzt sich in 3 Sätzen gegen Ajla Tomljanovic (WTA 100) durch. Auf WTA-Stufe wird es die erste Direktbegegnung sein.

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