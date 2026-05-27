Belinda Bencic (WTA 11) erreicht an den French Open in Paris die 3. Runde.

Die 29-Jährige schlägt die US-Amerikanerin Caty McNally (WTA 63) nach mühevollem Startsatz mit 6:4 und 6:0.

Am Mittwoch stehen mit Viktorija Golubic und Jil Teichmann noch zwei weitere Schweizerinnen im Einsatz (live bei SRF).

Belinda Bencic wurde von Caty McNally im 1. Satz von Beginn weg stark gefordert. Bereits in ihrem zweiten Aufschlagsspiel musste die 29-Jährige zwei Breakbälle abwehren. Danach entwickelte sich ein veritables Breakfestival: In den folgenden 5 Games konnte keine der Spielerinnen ihren Aufschlag halten – bis zum 5:4 für die Ostschweizerin. Nach 54 Minuten sicherte sich Bencic den ersten Satz.

McNally gewinnt nur 2 Aufschlagsspiele

Im 2. Umgang ging es im ähnlichen Stil weiter – zum Glück aus Schweizer Sicht aber nur bei Bencic. Während bei McNally der Faden komplett riss, spielte sich die Schweizerin in einen regelrechten Rausch und liess ihrer Widersacherin keine Chance mehr. Nach 1:24 Stunden verwertete die Weltranglisten-11. ihren 1. Matchball zum Sieg.

McNally brachte im gesamten Spiel somit nur ihre beiden allerersten Aufschlagsspiele durch. Danach musste die 24-Jährige ihren Service 6 Mal in Folge abgeben.

Nun gegen Snigur oder Stearns

Bencics nächste Gegnerin steht noch nicht fest: Sie trifft entweder auf die Ukrainerin Daria Snigur (WTA 93) oder mit Peyton Stearns (WTA 78) erneut auf eine US-Amerikanerin.

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