Belinda Bencic scheitert an den French Open im Achtelfinal trotz Satzführung.

Die Ostschweizerin unterliegt Jelina Switolina (UKR/WTA 7) mit 6:4, 4:6, 0:6.

Mit Jil Teichmann kämpft am Sonntag eine 2. Schweizerin um ein Viertelfinal-Ticket.

Das «Fête des Mères», zu Deutsch der Muttertag, wird in Frankreich traditionell am letzten Sonntag im Mai gefeiert. Wie es der Zufall so wollte, duellierten sich heuer an ebendiesem Tag Belinda Bencic und Jelina Switolina. Notabene beides Mütter auf der WTA-Tour. Mit dem schlechteren Ende für die Ostschweizerin: nämlich einem bitteren 0:6 im Entscheidungssatz.

Bencic war sackstark in die Achtelfinal-Partie gestartet. Nach einem kurzen Herantasten nahm sie der ukrainischen Weltnummer 7 zweimal hintereinander den Aufschlag ab und zog auf 5:2 davon. Die 29-Jährige fand die richtige Mischung aus Risiko und solidem Spiel und liess die 2 Jahre ältere Switolina damit alt aussehen.

Schwächephasen von Bencic

Es folgte eine erste Schwächephase Bencics. Erstmals in dieser Partie auf dem Court Philippe-Chatrier konnte sie sich nicht auf ihren Aufschlag verlassen. Ein Doppelfehler zum Break zu null? Sinnbildlich für diese Baisse. So liess Bencic ihre Gegnerin wieder ran. Switolina verkürzte wenig später zum 4:5.

Der Satzgewinn drohte zu wackeln: Switolina kam tatsächlich noch zu Breakchancen, von denen sich Bencic aber nicht beeindrucken liess. Bei ihrer 2. Möglichkeit krallte sie sich den Startsatz nach 43 Minuten.

Nach ihrer Satzführung hatte Bencic wieder zu kämpfen. Beim Stand von 1:1 vergab sie eine Breakchance. Ihre Gegnerin machte es besser und nutzte ihre erste im 2. Durchgang direkt. Ähnlich wie im Startsatz bei Switolina kam aber auch Bencic nochmals auf 4:5 ran, kassierte aber direkt wieder das Break zum Satzausgleich.

Klare Angelegenheit im 3. Satz

Erstmals überhaupt musste Bencic an diesem Turnier also in den Entscheidungssatz. Darauf hätte sie wohl liebend gern verzichtet. Im 3. Durchgang wollte der Ostschweizerin – abgesehen von zwei Breakchancen im 1. Game – praktisch gar nichts mehr gelingen, während Switolina ihr Spiel eiskalt durchziehen konnte. Das 0:6 aus Sicht der Schweizerin sprach eine deutliche Sprache.

So verpasste es Bencic nach ihrem erstmaligen Einzug in den Pariser Achtelfinal nachzulegen. Switolina hingegen machte damit in der Runde der besten Acht ein ukrainisches Duell perfekt: Dort wartet nämlich Landsfrau Marta Kostjuk (WTA 15), die sensationell Vierfach-Turniersiegerin Iga Swiatek eliminierte.

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