Legende: Arthur Fils. Imago/Zuma Press Wire

Der Franzose Arthur Fils (ATP 19) kündigte sein Forfait für die French Open einen Tag vor Turnierbeginn vor den Medien an. «Ich will kein Risiko eingehen», sagte der 21-Jährige. Stattdessen wolle er versuchen, auf den Beginn der Rasensaison wieder bereit zu sein.

Fils hatte beim ATP-1000-Turnier von Rom in der 2. Runde gegen Andrea Pellegrino (ITA) wegen Hüftproblemen aufgegeben.

Wawrinka gegen de Jong

Der Franzose wäre in Paris der erste Gegner von Stan Wawrinka (ATP 119) gewesen. An seine Stelle rückt «Lucky Loser» Jesper de Jong (ATP 109). Gegen den 25-jährigen Niederländer spielte Wawrinka auf der Tour noch nie.

In der Qualifikation war de Jong topgesetzt, verlor aber sein 3.-Runden-Spiel in zwei Sätzen gegen Michael Zheng (USA).