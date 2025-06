French Open Frauen am Montag

Loïs Boisson (FRA/WTA 361) schlägt im Achtelfinal von Roland Garros sensationell die Weltnummer 3, Jessica Pegula (USA), mit 3:6, 6:4, 6:4.

Die erst 18-jährige Mirra Andrejewa (RUS/WTA 6) zieht dank einem Sieg gegen die Australierin Daria Kasatkina (WTA 17) ebenfalls in die Runde der letzten 8 ein und trifft dort auf Boisson.

Die Weltnummer 2, Coco Gauff (USA), steht nach dem 6:0, 7:5 über Jekaterina Alexandrowa (RUS/WTA 20) zum 5. Mal in Serie im Viertelfinal der French Open.

Auch Australian-Open-Championne Madison Keys (USA/WTA 8) schafft dank einem 6:3, 7:5 gegen Landsfrau Hailey Baptiste (WTA 70) den Sprung in den Viertelfinal.

2:42 Stunden waren auf Court Philippe-Chatrier zwischen Loïs Boisson (FRA/WTA 361) und Jessica Pegula (USA/WTA 3) gespielt, als Boisson eine Rückhand umlief und mit einer Vorhand longline die grösste Überraschung der diesjährigen French Open realisierte. Mit dem ersten Matchball zum 3:6, 6:4, 6:4 machte sie bei ihrem Grand-Slam-Debüt gleich die Qualifikation für den Viertelfinal perfekt. Nachdem Boisson im ersten Satz noch hatte Lehrgeld zahlen müssen, gelang ihr in den Umgängen 2 und 3 der jeweils entscheidende Servicedurchbruch zum 5:4.

Passend zum Thema Letzte Hoffnung Frankreichs Boisson: Mit einem Jahr Verspätung in Paris angekommen

Im Viertelfinal trifft die sensationelle Lokalmatadorin auf das russische Ausnahmetalent Mirra Andrejewa. Im ersten Umgang reichte der 18-Jährigen gegen Daria Kasatkina (AUS/WTA 17) ein Servicedurchbruch zum Satzgewinn. Schwieriger wurde es im zweiten, dort lag sie zwischenzeitlich mit 3:5 hinten, gewann aber die nachfolgenden 4 Games und sicherte sich den Sieg mit dem 2. Matchball. Dank des 6:3, 7:5 qualifizierte sich die Weltnummer 6 ohne Satzverlust für die Runde der letzten 8.

US-amerikanisches Duell im Viertelfinal

Gerade einmal 28 Minuten benötigte Coco Gauff (USA/WTA 2), um Jekaterina Alexandrowa (RUS/WTA 20) im Startsatz einen «Bagel» zu verpassen. Im zweiten Satz fand die Russin zwar besser zu ihrem Spiel. Beim Stand von 3:3 musste sie aber trotz 3 abgewehrter Breakbälle das Break hinnehmen. Postwendend konnte sie Gauff aber den Aufschlag ebenfalls abnehmen. Beim Stand von 5:5 gelang der US-Amerikanerin der nächste Servicedurchbruch, auf den Alexandrowa keine Antwort mehr hatte. Gauff realisierte damit ihre 5. Viertelfinal-Teilnahme an den French Open in Serie.

Dort heisst die Gegnerin am Dienstag Madison Keys. Die US-Amerikanerin hat zum insgesamt dritten Mal, aber erstmals seit 6 Jahren, den Einzug in den Viertelfinal auf dem Pariser Sand bewerkstelligt. Die 30-Jährige, die im Januar an den Australian Open ihren 1. Grand-Slam-Titel gefeiert hatte, gewann gegen ihre Landsfrau Hailey Baptiste mit 6:3, 7:5. Im 1. Durchgang reichte der Weltnummer 8 ein Breakball zum Satzgewinn. Im 2. Satz drehte Keys ein 1:3 dank 2 Breaks und setzte sich nach insgesamt 1:34 Stunden souverän durch.

French Open