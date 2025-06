French Open Frauen am Montag

Legende: Bei den French Open erneut in den Viertelfinals Coco Gauff. Keystone/Thibault Camus

Die Weltnummer 2, Coco Gauff (USA), schlägt Jekaterina Alexandrowa (RUS/WTA 20) im Achtelfinal von Roland Garros 6:0, 7:5.

Nach 1:22 Stunden Spielzeit tütet die 21-jährige US-Amerikanerin den 5. Viertelfinal-Einzug in Paris in Serie ein.

Die erst 18-jährige Mirra Andrejewa (RUS/WTA 6) zieht dank einem Sieg gegen die Australierin Daria Kasatkina (WTA 17) ebenfalls in die Runde der letzten 8 ein.

Gerade einmal 28 Minuten benötigte Coco Gauff (USA/WTA 2), um Jekaterina Alexandrowa (RUS/WTA 20) im Startsatz einen «Bagel» zu verpassen. Im zweiten Satz fand die Russin einen Weg in dieses Spiel. Beim Stand von 3:3 musste sie aber trotz 3 abgewehrter Breakbälle das Break hinnehmen. Postwendend konnte sie Gauff aber den Aufschlag ebenfalls abnehmen. Beim Stand von 5:5 gelang der US-Amerikanerin der nächste Servicedurchbruch, auf den Alexandrowa keine Antwort mehr hatte. Gauff realisierte damit ihre 5. Viertelfinal-Teilnahme an den French Open in Serie. Dort trifft sie auf eine Landsfrau: entweder auf Madison Keys (WTA 8) oder Hailey Baptiste (WTA 70).

Zum zweiten Mal in Folge steht auch das russische Ausnahmetalent Mirra Andrejewa (WTA 6) in der Runde der letzten Acht. Im ersten Umgang reichte ihr ein Servicedurchbruch gegen Daria Kasatkina (AUS/WTA 17) zum Satzgewinn. Schwieriger wurde es im zweiten, dort lag sie zwischenzeitlich mit 3:5 hinten, gewann aber die nachfolgenden 4 Games und sicherte sich den Sieg mit dem 2. Matchball. Nach ihrem 6:3, 7:5 trifft sie im Viertelfinal auf die Siegerin des Duells Loïs Boisson (FRA/WTA 361) vs. Jessica Pegula (USA/WTA 3).

French Open