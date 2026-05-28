Am Freitag stehen 3 Schweizerinnen in der 3. Runde der French Open im Einsatz. Alle Spiele live bei SRF.

Legende: Eröffnet den Freitag aus Schweizer Sicht Viktorija Golubic. Keystone/EPA/MOHAMMED BADRA

Ob es am Freitag erneut zu Schweizer Festspielen in Paris kommen wird? Bei SRF können Sie auf jeden Fall alle Partien der Schweizerinnen sowie den Drittrunden-Auftritt von Novak Djokovic live mitverfolgen:

Den Auftakt am Freitag macht Viktorija Golubic (WTA 82), die um 11 Uhr (live auf SRF zwei ) die Session auf Court Simonne-Mathieu eröffnet. Die Zürcherin trifft auf die Weltnummer 15 Marta Kostjuk aus der Ukraine.

(WTA 82), die um (live auf ) die Session auf Court Simonne-Mathieu eröffnet. Die Zürcherin trifft auf die Weltnummer 15 Marta Kostjuk aus der Ukraine. Ebenfalls in der Mittagshitze antreten muss Jil Teichmann (WTA 170), die als 2. Spiel auf Court Suzanne-Lenglen auf Karolina Muchova aus Tschechien trifft. Die Partie gegen die Weltnummer 10 dürfte um ca. 13 Uhr (live SRF zwei ) starten.

(WTA 170), die als 2. Spiel auf Court Suzanne-Lenglen auf Karolina Muchova aus Tschechien trifft. Die Partie gegen die Weltnummer 10 dürfte um ca. (live ) starten. Erstmals etwas später am Nachmittag wird Belinda Bencic im Einsatz stehen. Die bestklassierte Schweizerin (WTA 11) bestreitet die 4. Partie auf Court Simonne-Mathieu gegen die US-Amerikanerin Peyton Stearns (WTA 78) um ca. 17 Uhr (live SRF info ).

im Einsatz stehen. Die bestklassierte Schweizerin (WTA 11) bestreitet die 4. Partie auf Court Simonne-Mathieu gegen die US-Amerikanerin Peyton Stearns (WTA 78) um ca. (live ). Ebenfalls live zu sehen gibt es Novak Djokovics Drittrunden-Partie gegen den Brasilianer Joao Fonseca (ATP 30). Der Weltranglisten-Vierte aus Serbien wird um ca. 15:30 Uhr (Livestream in der SRF Sport App) auf Court Philippe-Chatrier im Einsatz stehen.

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