Ob es am Freitag erneut zu Schweizer Festspielen in Paris kommen wird? Bei SRF können Sie auf jeden Fall alle Partien der Schweizerinnen sowie den Drittrunden-Auftritt von Novak Djokovic live mitverfolgen:
- Den Auftakt am Freitag macht Viktorija Golubic (WTA 82), die um 11 Uhr (live auf SRF zwei) die Session auf Court Simonne-Mathieu eröffnet. Die Zürcherin trifft auf die Weltnummer 15 Marta Kostjuk aus der Ukraine.
- Ebenfalls in der Mittagshitze antreten muss Jil Teichmann (WTA 170), die als 2. Spiel auf Court Suzanne-Lenglen auf Karolina Muchova aus Tschechien trifft. Die Partie gegen die Weltnummer 10 dürfte um ca. 13 Uhr (live SRF zwei) starten.
- Erstmals etwas später am Nachmittag wird Belinda Bencic im Einsatz stehen. Die bestklassierte Schweizerin (WTA 11) bestreitet die 4. Partie auf Court Simonne-Mathieu gegen die US-Amerikanerin Peyton Stearns (WTA 78) um ca. 17 Uhr (live SRF info).
- Ebenfalls live zu sehen gibt es Novak Djokovics Drittrunden-Partie gegen den Brasilianer Joao Fonseca (ATP 30). Der Weltranglisten-Vierte aus Serbien wird um ca. 15:30 Uhr (Livestream in der SRF Sport App) auf Court Philippe-Chatrier im Einsatz stehen.