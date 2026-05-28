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French Open live am Freitag Golubic und Teichmann in der Mittagshitze – Bencic am Abend

Am Freitag stehen 3 Schweizerinnen in der 3. Runde der French Open im Einsatz. Alle Spiele live bei SRF.

28.05.2026, 17:27

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Tennisspielerin beim Schlag mit Schläger auf Sandplatz.
Legende: Eröffnet den Freitag aus Schweizer Sicht Viktorija Golubic. Keystone/EPA/MOHAMMED BADRA

Ob es am Freitag erneut zu Schweizer Festspielen in Paris kommen wird? Bei SRF können Sie auf jeden Fall alle Partien der Schweizerinnen sowie den Drittrunden-Auftritt von Novak Djokovic live mitverfolgen:

  • Den Auftakt am Freitag macht Viktorija Golubic (WTA 82), die um 11 Uhr (live auf SRF zwei) die Session auf Court Simonne-Mathieu eröffnet. Die Zürcherin trifft auf die Weltnummer 15 Marta Kostjuk aus der Ukraine.
  • Ebenfalls in der Mittagshitze antreten muss Jil Teichmann (WTA 170), die als 2. Spiel auf Court Suzanne-Lenglen auf Karolina Muchova aus Tschechien trifft. Die Partie gegen die Weltnummer 10 dürfte um ca. 13 Uhr (live SRF zwei) starten.
  • Erstmals etwas später am Nachmittag wird Belinda Bencic im Einsatz stehen. Die bestklassierte Schweizerin (WTA 11) bestreitet die 4. Partie auf Court Simonne-Mathieu gegen die US-Amerikanerin Peyton Stearns (WTA 78) um ca. 17 Uhr (live SRF info).
  • Ebenfalls live zu sehen gibt es Novak Djokovics Drittrunden-Partie gegen den Brasilianer Joao Fonseca (ATP 30). Der Weltranglisten-Vierte aus Serbien wird um ca. 15:30 Uhr (Livestream in der SRF Sport App) auf Court Philippe-Chatrier im Einsatz stehen.

French Open

SRF zwei, sportlive, 26.05.2026, 11:00 Uhr ; 

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