Während Stan Wawrinka an den French Open in der Startrunde die Segel streichen musste, haben mit Viktorija Golubic, Belinda Bencic, Jil Teichmann und Susan Bandecchi gleich 4 Schweizerinnen den Sprung in die 2. Runde geschafft. Mit Simona Waltert könnte am Dienstag sogar noch eine 5. dazukommen.
Bandecchi wird ihre Zweitrunden-Partie erst am Donnerstag bestreiten. Die anderen 3 Schweizerinnen stehen am Mittwoch wieder im Einsatz. SRF zeigt alle Spiele mit Schweizer Beteiligung live:
- Den Auftakt macht Bencic (WTA 11). Sie bestreitet die 1. Partie des Tages auf dem Court Simonne-Mathieu gegen die US-Amerikanerin Caty McNally (WTA 63). Die Partie wird ab 11 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App übertragen.
- Im Anschluss folgt Golubic (WTA 82). Sie trifft mit Alycia Parks (WTA 79) ebenfalls auf eine US-Amerikaner. Die Partie dürfte um ca. 13 Uhr auf Court 12 beginnen.
- Etwas später am Nachmittag wird dann Teichmann (WTA 170) im Einsatz stehen. Ihr Spiel gegen die Polin Magdalena Frech (WTA 46) ist als 4. Spiel des Tages ebenfalls auf Court 12 angesetzt und dürfte um ca. 17 Uhr (live auf SRF info) starten.
- Die Partie zwischen Novak Djokovic (ATP 4) und dem Franzosen Valentin Royer (ATP 74) können Sie zudem ab ca. 15 Uhr live in der SRF Sport App mitverfolgen.