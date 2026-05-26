Die Zweitrunden-Spiele von Bencic, Golubic und Teichmann in Paris können Sie am Mittwoch live bei SRF mitverfolgen.

Legende: Muss erneut in der Mittagshitze antreten Belinda Bencic. Keystone/EPA/YOAN VALAT

Während Stan Wawrinka an den French Open in der Startrunde die Segel streichen musste, haben mit Viktorija Golubic, Belinda Bencic, Jil Teichmann und Susan Bandecchi gleich 4 Schweizerinnen den Sprung in die 2. Runde geschafft. Mit Simona Waltert könnte am Dienstag sogar noch eine 5. dazukommen.

Bandecchi wird ihre Zweitrunden-Partie erst am Donnerstag bestreiten. Die anderen 3 Schweizerinnen stehen am Mittwoch wieder im Einsatz. SRF zeigt alle Spiele mit Schweizer Beteiligung live: