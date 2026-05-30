Erstmals seit 2015 stehen zwei Schweizerinnen in der zweiten Woche eines Grand-Slam-Turniers. An den French Open war das sogar letztmals vor 20 Jahren der Fall. So sind die Spiele der beiden Schweizerinnen angesetzt:
- Belinda Bencic bestreitet ihren Achtelfinal gegen Jelina Switolina aus der Ukraine als 2. Spiel in der Tagessession auf dem Hauptplatz Court Philippe-Chatrier. Die Partie wird ab 13 Uhr auf SRF info gezeigt.
- Jil Teichmann muss sich etwas länger gedulden. Ihre Partie gegen die Russin Mirra Andrejewa ist als 3. Spiel auf Court Suzanne-Lenglen angesetzt. Ab ca. 15 Uhr können Sie diesen Match live auf SRF info mitverfolgen.
- Zusätzlich zeigt SRF die Partie zwischen Marta Kostjuk und Iga Swiatek ab 11 Uhr auf SRF info. Alle 3 Spiele werden auch als Livestream in der SRF Sport App gezeigt.