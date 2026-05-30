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French Open live bei SRF Bencic und Teichmann am Sonntagnachmittag im Einsatz

Am Sonntag stehen 2 Schweizerinnen im Achtelfinal der French Open im Einsatz. Beide Spiele werden auf SRF info gezeigt.

30.05.2026, 18:17

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Zwei Tennisspielerinnen unterhalten sich auf dem Platz.
Legende: Sorgen für Schweizer Höhenflüge an den French Open Belinda Bencic (links) und Jil Teichmann. Keystone/ANTHONY ANEX

Erstmals seit 2015 stehen zwei Schweizerinnen in der zweiten Woche eines Grand-Slam-Turniers. An den French Open war das sogar letztmals vor 20 Jahren der Fall. So sind die Spiele der beiden Schweizerinnen angesetzt:

  • Belinda Bencic bestreitet ihren Achtelfinal gegen Jelina Switolina aus der Ukraine als 2. Spiel in der Tagessession auf dem Hauptplatz Court Philippe-Chatrier. Die Partie wird ab 13 Uhr auf SRF info gezeigt.
  • Jil Teichmann muss sich etwas länger gedulden. Ihre Partie gegen die Russin Mirra Andrejewa ist als 3. Spiel auf Court Suzanne-Lenglen angesetzt. Ab ca. 15 Uhr können Sie diesen Match live auf SRF info mitverfolgen.
  • Zusätzlich zeigt SRF die Partie zwischen Marta Kostjuk und Iga Swiatek ab 11 Uhr auf SRF info. Alle 3 Spiele werden auch als Livestream in der SRF Sport App gezeigt.

 

SRF info, sportlive, 29.5.2026, 20:35 Uhr ; 

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