Am Sonntag stehen 2 Schweizerinnen im Achtelfinal der French Open im Einsatz. Beide Spiele werden auf SRF info gezeigt.

Legende: Sorgen für Schweizer Höhenflüge an den French Open Belinda Bencic (links) und Jil Teichmann. Keystone/ANTHONY ANEX

Erstmals seit 2015 stehen zwei Schweizerinnen in der zweiten Woche eines Grand-Slam-Turniers. An den French Open war das sogar letztmals vor 20 Jahren der Fall. So sind die Spiele der beiden Schweizerinnen angesetzt: