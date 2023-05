Legende: Scheint nach ihrer Aufgabe in Rom fit zu sein Iga Swiatek. Keystone/EPA/YOAN VALAT

Die Top-10-Spielerinnen

Iga Swiatek (POL/WTA 1) s. Cristina Bucsa (ESP/WTA 70) 6:4, 6:0

Coco Gauff (USA/WTA 6) s. Rebeka Masarova (ESP/WTA 71) 3:6, 6:1, 6:2

Jelena Rybakina (KAZ/WTA 4) s. Brenda Fruhvirtova (CZE/WTA 146) 6:4, 6:2

Ons Jabeur (TUN/WTA 7) s. Lucia Bronzetti (ITA/WTA 65) 6:4, 6:1

Topfavoritin Iga Swiatek hat trotz Startschwierigkeiten souverän die zweite Runde der French Open erreicht. Die Weltranglisten-Erste aus Polen, die 2020 und 2022 in Roland Garros triumphiert hatte, steigerte sich in ihrer Auftaktpartie nach unruhigem 1. Satz und gewann 6:4, 6:0 gegen die Spanierin Cristina Bucsa. Swiatek hatte im Vorfeld der French Open beim WTA-Turnier in Rom im Viertelfinal wegen einer Oberschenkelverletzung aufgeben müssen, das schien sie nun nicht zu behindern.

Auch Coco Gauff brauchte für den Einzug in die 2. Runde etwas Anlaufzeit. Die US-Amerikanerin verlor den ersten Satz gegen die in Basel aufgewachsene Rebeka Masarova 3:6. Masarova, die seit 2018 unter spanischer Flagge spielt, konnte das angeschlagene Tempo aber nicht halten. Im Gegenteil: Gauff, letztes Jahr Roland-Garros-Finalistin, gab nur noch 3 Games ab. Die 19-Jährige trifft nun auf Julia Grabher (AUT).

Legende: Heikle Startrunde überstanden Coco Gauff. Keystone/AP/Jean-Francois Badias

Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina ist besser und ohne Schwierigkeiten aus den Startlöchern gekommen. Die an Position vier gesetzte Kasachin, die mit ihrem Sieg beim WTA-Turnier in Rom ihre Rolle als Mitfavoritin untermauert hatte, bezwang zum Auftakt die erst 16-jährige Qualifikantin Brenda Fruhvirtova (CZE) 6:4, 6:2. In der 2. Runde wartet mit Linda Noskova die nächste Tschechin auf Rybakina.

Nachdem sie nach überstandener Wadenverletzung in der Vorbereitung auf die French Open zuletzt in Rom früh gescheitert war, hat Ons Jabeur in Paris den Rhythmus auf Anhieb gefunden. Gegen die formstarke Italienerin Lucia Bronzetti, die als Turniersiegerin von Rabat angereist war, liess die Tunesierin nichts anbrennen. In 70 Minuten brachte sie den deutlichen 6:4, 6:1-Sieg ins Trockene.