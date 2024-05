Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Schwingt ihr Racket auch in der 3. Runde der French Open Aryna Sabalenka. imago images/Xinhua

Aryna Sabalenka (BLR/WTA 2) steht nach einem Zweisatzsieg über Moyuka Uchijima (JPN/WTA 83) in der 3. Runde der French Open.

Jelena Rybakina (KAZ/WTA 4) übersteht ebenfalls die 2. Runde. Sie schlägt Arantxa Rus (NED/WTA 50) in zwei Sätzen.

Bei den Männern stehen Daniil Medwedew (RUS/ATP 5) und Alexander Zverev (GER/ATP 4) mühelos in der 3. Runde von Roland Garros.

Aryna Sabalenka qualifizierte sich mühelos für die 3. Runde an den French Open. Sie schlägt am Donnerstagmittag die Japanerin Moyuka Uchijima mit 6:2, 6:2. Das erste von vier Breaks war der Australien-Open-Siegerin von 2023 und 2024 beim Stand von 3:2 im 1. Satz gelungen. Ihr eigener Service war nie in Gefahr, sie liess nicht einmal einen Breakball zu.

Letztlich ebenfalls souverän für die 3. Runde qualifizierte sich die Weltnummer 4, Jelena Rybakina. Sie schlug Arantxa Rus in 2 Sätzen mit 6:3, 6:4. Zwischendurch wurde sie zwar von der Niederländerin gefordert, hatte aber entsprechende Antworten bereit: Im 1. Satz wehrte die Kasachin beim Stand von 4:3 einen Breakball ab und nahm Rus im nächsten Game den Aufschlag ab – es war dies die Entscheidung im Umgang 1.

Im 2. Durchgang wurde Rybakina sogar zum 2:4 gebreakt, kam aber eindrücklich zurück und gewann die nächsten vier Games am Stück.

Auch Medwedew und Zverev in der 3. Runde

Bei den Männern qualifizierte sich Daniil Medwedew für die 3. Runde. Sein Gegenüber, der Serbe Miomir Kecmanovic, hatte beim Stand von 6:1, 5:0 für die Weltnummer 5 aufgeben müssen. Das einzige Game hatte Kecmanovic bereits bei seinem ersten Aufschlagspiel gewonnen.

Einige Stunden später stiess auch Alexander Zverev in die 3. Runde vor. Der Deutsche, der am Montag bereits Rafael Nadal in 3 Sätzen bezwungen hatte, hielt sich auch gegen den Belgier David Goffin schadlos. Nach einem umkämpften Satz, den Zverev im Tiebreak für sich hatte entscheiden können, gewann der 27-Jährige die Durchgänge 2 und 3 jeweils mit 6:2.