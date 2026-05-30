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French Open: Round-up Vorjahressiegerin Gauff ausgeschieden – Sabalenka sicher

Coco Gauff scheitert in der 3. Runde der French Open. Aryna Sabalenka bleibt derweil ohne Satzverlust.

30.05.2026, 20:28

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Tennisspielerin in lila Outfit, schlägt einen Ball auf dem Platz.
Legende: Vorzeitig ausgeschieden Coco Gauff. IMAGO / Anadolu Agency

Der Traum von der Titelverteidigung ist für Coco Gauff (WTA 4) ausgeträumt. Die US-Amerikanerin unterlag in der 3. Runde der French Open Anastasia Potapowa (AUT/WTA 30) überraschend mit 6:4, 6:7 (1:7), 4:6. Gauff hatten im 2. Satz beim Stand von 6:5 nur zwei Punkte zum Sieg gefehlt, ehe Potapowa zur grossen Wende ansetzte.

Aryna Sabalenka blieb derweil auch bei ihrem dritten Auftritt in Roland Garros ohne Satzverlust. Die Weltnummer 1 aus Belarus besiegte Daria Kasatkina (AUS/WTA 53) nach einem Blitzstart mit 6:0, 7:5. Nach 1:17 Stunden verwertete sie ihren ersten Matchball.

Im Achtelfinal bekommt es Sabalenka mit Naomi Osaka (WTA 16) zu tun, die es in Paris zum ersten Mal soweit geschafft hat. Die Japanerin, die in Paris auch mit ihren modischen Akzenten für Schlagzeilen sorgte, bremste den Lauf der erst 18-jährigen US-Amerikanerin Iva Jovic (WTA 17) mit 7:6 (7:5), 6:7 (3:8), 6:4.

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