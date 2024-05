Carlos Alcaraz gibt in der 3. Runde der French Open keinen Satz ab, muss aber kämpfen.

Der Russe Andrej Rublew muss schon im Sechzehntelfinal die Segel streichen.

Die Weltnummer 1 Iga Swiatek zieht in die Achtelfinals ein.

Coco Gauff bleibt auch bei ihrem 3. Auftritt in Paris ohne Satzverlust.

Wimbledonsieger Carlos Alcaraz (ATP 3) ist in seinem Sechzehntelfinal in Paris ohne Satzverlust geblieben. Gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda (ATP 28) hatte der Spanier beim 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 aber erst im 3. Satz deutliche Vorteile. Nach 2:39 Stunden stand Alcaraz' Einzug in die nächste Runde fest, dort trifft er auf Ben Shelton oder Félix Auger-Aliassime.

Andrej Rublew (ATP 6) muss weiter auf den grossen Durchbruch bei den Grand-Slam-Turnieren warten. Der Russe, der bei den Majors schon 10 Mal einen Viertelfinal spielte, diesen jedoch nie überstand, scheiterte in Paris in der 3. Runde am Italiener Matteo Arnaldi. Nach zweieinhalb Stunden durfte die Weltnummer 35 einen 7:6 (8:6), 6:2, 6:4-Erfolg bejubeln. Je länger die Partie dauerte, desto verärgerter war Rublew über seine Leistung. Der 26-Jährige fluchte und schlug mit dem Racket auf seine Beine ein. Selbst die Sitzbank blieb nicht verschont. Doch es nützte alles nichts, Runde 3 bedeutete für ihn Endstation.

Die Polin Iga Swiatek scheint das Beinahe-Out in Runde 2 gegen Naomi Osaka gut verkraftet zu haben. Die Weltranglisten-Erste, die am Freitag ihren 23. Geburtstag feierte, bezwang die Tschechin Marie Bouzkova (WTA 42) in der 3. Runde in 93 Minuten mit 6:4, 6:2 und zog in die Achtelfinals ein, wo sie auf Golubic-Bezwingerin Anastasia Potapowa (WTA 41) trifft. Swiatek überzeugte mit 34 Winnern und konnte 4 ihrer 7 Breakchancen nutzen. Ihren eigenen Service gab sie einmal ab. Potapowa benötigte demgegenüber 2:50 Stunden, um Wang Xinyu (CHN) 7:5, 6:7 (6:8) und 6:4 niederzuringen.

Ebenfalls in den Achtelfinals steht US-Open-Gewinnerin Coco Gauff (WTA 3). Die 20-jährige Amerikanerin, die vor zwei Jahren in Roland Garros im Final gestanden hatte, schlug die Ukrainerin Dajana Jastremska (WTA 32) mit 6:2, 6:4. Gauff bekundete erst kurz vor der Ziellinie etwas Mühe. Beim Stand von 5:2 vergab sie bei eigenem Service einen Matchball, kurze Zeit später musste sie sich breaken lassen. Bei 5:4 sah sich Gauff insgesamt 3 Breakbällen gegenüber, welche sie jedoch alle abwehrte. Nach 94 Minuten stand ihr Achtelfinal-Einzug fest. Dort trifft sie auf Elisabetta Cocciaretto (ITA).