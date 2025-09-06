Legende: Freut sich über die Aufwartung des US-Präsidenten Carlos Alcaraz. Keystone/AP Photo/Alex Brandon/IMAGO/ABACAPRESS/SRF

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz bescheren der Tenniswelt bei den US Open in Flushing Meadows das nächste Giganten-Endspiel. Eines, das sich sogar US-Präsident Donald Trump nicht entgehen lassen. «Es ist grossartig für den Tennissport», sagte der Spanier Alcaraz nach seinem Finaleinzug über den geplanten Besuch Trumps.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen auch Sie das Gigantenduell zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz am Sonntag um 20:05 Uhr auf SRF zwei.

Für Trump ist es nach dem Super Bowl der NFL im Februar und dem Final der Fussball-Klub-Weltmeisterschaft im Juli bereits der dritte Besuch einer Sport-Grossveranstaltung in diesem Jahr. Ende September will der Golf-Fan auch beim Auftakt des Ryder Cups dabei sein.

Wie Clinton vor 25 Jahren

Der letzte und einzige amtierende Präsident, der die US Open je besucht hatte, war Bill Clinton, der sich 2000 den Final der Frauen zwischen Siegerin Venus Williams und Lindsay Davenport (beide USA) ansah. «Es ist ein Privileg für Turniere, einen Präsidenten zu empfangen, egal welches Land er regiert», sagte Alcaraz: «Ich werde versuchen, nicht darüber nachzudenken. Ich möchte nicht deswegen nervös werden.»

Sinner betonte, dass «viele berühmte Persönlichkeiten das Turnier besuchen, dessen sind wir uns als Spieler bewusst. Das bedeutet, dass Tennis wichtig ist.» Der Besuch des US-Präsidenten werde den Spielern daher «Freude bereiten», so der Italiener.

