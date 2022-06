Im dritten aufeinanderfolgenden Jahr kreuzen sich bei Roland Garros die Wege von Rafael Nadal und Novak Djokovic. 2020 begegneten sich die beiden im Final, 2021 im Halbfinal und in diesem Jahr kommt es am Dienstag in der Night Session bereits im Viertelfinal zum Tête-à-Tête der Superstars. Wie präsentiert sich die Ausgangslage?

Formstand

Für seine Verhältnisse verlief Nadals Vorbereitung auf die French Open durchzogen. Die Sandplatz-Turniere in Monte-Carlo und Barcelona liess der Spanier aus, weil er sich noch von einem Ermüdungsbruch der Rippe erholte. Nach sechswöchiger Verletzungspause meldete sich Nadal beim ATP-1000-Turnier in Madrid zurück, wo er im Viertelfinal dem späteren Sieger Carlos Alcaraz unterlag. Eine Woche später in Rom, der letzten Station vor Roland Garros, bedeutete der Achtelfinal Endstation. Bei der Niederlage gegen Denis Shapovalov kämpfte Nadal augenscheinlich mit grossen Beschwerden am Fuss.

Legende: Wer setzt sich dieses Mal durch Rafael Nadal oder Novak Djokovic? Christian Hartmann/REUTERS

Djokovics Formkurve scheint gerade rechtzeitig auf das 2. Grand-Slam-Turnier des Jahres ihren Höhepunkt zu erreichen. Der Start in die Sandsaison misslang dem Serben mit dem überraschenden Erstrunden-Out gegen Alejandro Davidovich Fokina in Monte-Carlo komplett. Anschliessend erreichte Djokovic bei seinem Heimturnier in Belgrad den Final, den er gegen Andrej Rublew verlor. In Madrid führte sein Weg bis in den Halbfinal, wo er gegen Alcaraz den Kürzeren zog. In Rom schliesslich stürmte die Weltnummer 1 ohne Satzverlust zum Turniersieg.

Bisheriger Turnierverlauf

Sowohl Nadal als auch Djokovic bekundeten in ihren ersten 3 Runden keinerlei Mühe und siegten jeweils glatt in 3 Sätzen. Während Djokovic auch im Achtelfinal am Mittwoch gegen Diego Schwartzman durchspazierte, hatte Nadal gegen Félix Auger-Aliassime fast viereinhalb Stunden zu kämpfen, ehe der Viertelfinal-Einzug des 13-fachen French-Open-Champions Tatsache war.

1. Runde Jordan Thompson 6:2, 6:2, 6:2 2. Runde Corentin Moutet 6:3, 6:1, 6:4 3. Runde Botic van de Zandschulp 6:3, 6:2, 6:4 Achtelfinal Félix Auger-Aliassime 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

Nadal stand auf dem Weg in den Viertelfinal exakt zweieinhalb Stunden länger auf dem Platz als Djokovic. Von den physischen Problemen, die dem Spanier in Rom zu schaffen gemacht hatten, war bisher jedoch noch nichts zu sehen. Djokovic liess im bisherigen Turnierverlauf noch gar keine Zweifel aufkommen.

1. Runde Yoshihito Nishioka 6:3, 6:1, 6:0 2. Runde Alex Molcan 6:2, 6:3, 7:6 3. Runde Aljaz Bedene 6:3, 6:3, 6:2 Achtelfinal Diego Schwartzman 6:1, 6:3, 6:3

Head-to-Head

58 Mal standen sich Nadal und Djokovic bereits gegenüber – das ist Rekord. Der 35-jährige Serbe konnte 30 Partien für sich entscheiden, der 11 Monate ältere Spanier deren 28. Das bisher letzte Duell ging vor einem Jahr an den French Open an den «Joker». Im Halbfinal rang Djokovic den Sandkönig in dessen Wohnzimmer in 4 Sätzen nieder. Dies war eine von nur 3 Niederlagen von Nadal bei Roland Garros, die zweite gegen Djokovic.

05:34 Video Archiv: Djokovic ringt Nadal 2021 im Halbfinal nieder Aus Sport-Clip vom 11.06.2021. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 34 Sekunden.

Von den total 58 Aufeinandertreffen fanden 27 auf Sand statt, Nadal gewann 19 davon. Im Jahr 2010 stand es in dieser Bilanz noch 9:0 zugunsten des Mallorquiners, ehe Djokovic auch auf Sand immer besser mit Nadal mitzuhalten begann.

