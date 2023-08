3 Jahre nach seinem Triumph hat Dominic Thiem an den US Open wieder einmal eine 1. Major-Runde überstanden.

Legende: Ballte nach dem Sieg über Bublik die Faust Dominic Thiem. imago images/Shutterstock

2020 feierte Dominic Thiem in «Flushing Meadows» seinen bisher einzigen Grand-Slam-Titel mit einem Finalerfolg gegen Alexander Zverev. Nun hat er an selber Stätte nach langer Zeit wieder einmal die Starthürde an einem Major-Turnier genommen.

04:46 Video Archiv: Thiem krönt sich 2020 zum US-Open-Champion Aus Sport-Clip vom 14.09.2020. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 46 Sekunden.

Gegen den an Position 25 gesetzten Kasachen Alexander Bublik gewann der Österreicher (ATP 81) in der ersten Runde der US Open 6:3, 6:2, 6:4. Letztmals war ihm auf Grand-Slam-Niveau im Januar 2021 bei den Australian Open ein Sieg gelungen.

Handgelenksverletzung warf ihn aus der Bahn

«Es ist sehr besonders, denn es war eine lange Zeit. Ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen als hier mit all den Erinnerungen», sagte Thiem, der zum 7. Mal die 2. Runde der US Open erreichte. Der 29-Jährige war in den vergangenen Jahren wegen einer anhaltenden Handgelenksverletzung in der ATP-Rangliste zwischenzeitlich bis auf Platz 352 gefallen.