Die Top-10-Spieler

Novak Djokovic (SRB/ATP 2) s. Alexandre Muller (FRA/WTA 84) 6:0, 6:2, 6:3

Holger Rune (DEN/ATP 4) u. Roberto Carballes Baena (ESP/ATP 63) 3:6, 6:4, 3:6, 2:6

Casper Ruud (NOR/ATP 5) s. Emilio Nava (USA/ATP 154) 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (7:5)

Stefanos Tsitsipas (GRE/ATP 7) s. Milos Raonic (CAN/ATP 337) 6:2, 6:2, 6:4

Frances Tiafoe (USA/ATP 10) s. Learner Tien (USA/ATP 700) 6:2, 7:5, 6:1

Eines steht bereits nach Tag 1 der US Open fest: Novak Djokovic wird nach dem Turnier in New York wieder die Nummer 1 der Welt sein. Den nötigen Sieg, um Carlos Alcaraz wieder vom Ranglisten-Thron zu verdrängen, buchte der «Djoker» in der Night Session gegen Alexandre Muller. Der Franzose war der erdrückenden Dominanz des Rekord-Grand-Slam-Champions komplett ausgeliefert und im Arthur Ashe Stadium quasi der Zuschauer mit dem besten Platz. Für die ersten beiden Satzgewinne benötigte Djokovic gerade einmal eine Stunde. Danach liess der Serbe Muller etwas mitspielen, mehr aber auch nicht. Als nächstes stellt sich der Spanier Bernabe Zapata Miralles (ATP 76) Djokovic in den Weg.

00:38 Video Djokovic spielt Katz und Maus, doch Muller bucht den Punkt Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Mit Holger Rune hat es einen Top-10-Spieler bereits in der Startrunde erwischt. Der Däne schied gegen den Spanier Roberto Carballes Baena in 4 Sätzen aus. Rune kam in «Flushing Meadows» nie wirklich auf Betriebstemperatur und leistete sich insgesamt 42 unerzwungene Fehler. Er schaffte es zwar, seinem Gegenspieler dreimal den Aufschlag abzunehmen und den 2. Satz zu gewinnen. Carballes Baena gelangen auf der anderen Seite jedoch volle 7 Breaks, weshalb sich der Spanier letztlich deutlich durchsetzte. Auch wenn Rune nicht als Hartplatzspezialist bekannt ist, kommt dieses Out doch überraschend.

Casper Ruud, wie Rune kein Meister auf hartem Terrain, mühte sich gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Emilio Nava in die 2. Runde. Für den 4-Satz-Sieg benötigte der Norweger mehr als 3 Stunden. Sowohl den 1. wie auch den entscheidenden 4. Durchgang entschied er erst im Tiebreak für sich – und auch dort jeweils nur mit einem Mini-Break Unterschied. In der 2. Runde wartet der Chinese Zhizhen Zhang (ATP 67).

Mit grosser Spannung erwartet wurde das Duell zwischen Stefanos Tsitsipas und Milos Raonic. Der kanadische Aufschlagshüne ist nach langer Verletzungspause erst seit kurzem wieder zurück auf der Tour und fuhr in der Vorbereitung auf die US Open den einen oder anderen beachtlichen Sieg ein. Gegen Tsitsipas war Raonic im Louis Armstrong Stadium aber chancenlos. Der Grieche benötigte nicht einmal 2 Stunden, um glatt in 3 Sätzen zu gewinnen. Nächster Gegner von Tsitsipas ist Dominic Stricker.

Wie Tsitsipas bekundete auch der US-Amerikaner Frances Tiafoe keinerlei Probleme, in die 2. Runde vorzustossen. Gegen seinen erst 17-jährigen Landsmann Learner Tien, der dank einer Wildcard an den US Open starten durfte, gewann der Vorjahres-Halbfinalist in 3 Sätzen 6:2, 7:5, 6:1. In der 2. Runde trifft Tiafoe auf den Österreicher Sebastian Ofner (ATP 58).

00:15 Video Der Matchball bei Tiafoe - Tien Aus Sport-Clip vom 28.08.2023. abspielen. Laufzeit 15 Sekunden.