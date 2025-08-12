Nach 58 Major-Turnieren in Folge bremst eine Verletzung den Bulgaren aus.

Legende: Wird nicht in New York aufschlagen Grigor Dimitrov. IMAGO Images/Visionhaus

Grigor Dimitrov hat seinen Start bei den US Open verletzungsbedingt abgesagt und verpasst damit nach 58 Starts in Folge erstmals seit 2011 wieder ein Grand-Slam-Turnier.

Der 34-Jährige hatte im Wimbledon-Achtelfinal gegen den späteren Sieger Jannik Sinner beim Stand von 2:0 Sätzen einen Teilriss des rechten Brustmuskels erlitten und arbeitet an seinem Comeback – das letzte Major-Turnier des Jahres in New York (ab 24. August) kommt aber zu früh.

Auf Lopez' Spuren

Über die Absage informierten die US-Open-Organisatoren am Dienstag. Damit reisst eine bemerkenswerte Serie: An 58 Grand-Slam-Turnieren in Folge nahm Dimitrov seit den Australian Open 2011 teil, das war ein Rekord unter allen aktiven Spielern und die fünftlängste Serie überhaupt. Den Rekord hält Feliciano Lopez, der zwischen 2002 und 2022 79 Turniere nacheinander bestritt.

Die körperlichen Probleme verfolgen Dimitrov, einst die Nummer 3 der Welt, seit geraumer Zeit: Der Bulgare musste bei den vergangenen 5 Grand Slams jeweils verletzt aufgeben – darunter im Vorjahr bei den US Open im Viertelfinal.