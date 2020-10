Djokovic ringt Tsitsipas in 5 Sätzen nieder

Novak Djokovic (ATP 1) steht im Final von Roland Garros.

Der Serbe ringt Stefanos Tsitsipas (ATP 6) nach 2:0-Satzvorsprung in 5 Sätzen mit 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 nieder.

Im Endspiel kommt es zum Traumduell mit Rafael Nadal (ATP 2), der sich in 3 Sätzen gegen Diego Schwartzman durchsetzte.

Beim Stand von 6:3, 6:2, 5:4 (40:30) schien der Halbfinal in Paris zwischen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas entschieden. Der serbische Weltranglisten-Erste Djokovic hatte bei eigenem Aufschlag seinen ersten Matchball. Doch weit gefehlt: Stefanos Tsitsipas wehrte diesen ab, schaffte im letzten Moment das Rebreak und konnte den 3. Durchgang doch noch für sich entscheiden.

Und plötzlich lag das Momentum auf Tsitsipas' Seite. Der 22-jährige Grieche zwang Djokovic in die Defensive und war damit erfolgreich. Weit hinter der Grundlinie konnte der «Djoker» nicht mehr wie gewohnt aufspielen und vergab im 4. Satz 10 Breakchancen. Tsitsipas dagegen zeigte sich plötzlich effizient und zwang seinen serbischen Gegner in einen Entscheidungssatz.

In diesem liessen die Kräfte von Tsitsipas schnell nach. Der Gewinner der ATP Finals 2019 konnte seine Schläge nicht mehr durchziehen und die Spritzigkeit war weg – Djokovic war zurück in der Partie. Innert kürzester Zeit gelang dem 33-Jährigen mit 2 Breaks die Entscheidung. Um 22:33 Uhr und nach 3:54 Stunden Spielzeit stand Djokovics Einzug in den Final fest.

Weltnummer 1 startet dominant

In den ersten beiden Sätzen hatte die serbische Weltnummer 1 überzeugend aufgespielt. Tsitsipas hatte zwar seine Chancen, die entscheidenden Punkte gewann aber allesamt Djokovic. Insgesamt vergab Tsitsipas in dieser Phase der Partie 7 Breakbälle. Danach schlichen sich bei Djokovic aber schwache Minuten ein und er musste den Umweg über 5 Sätze gehen.

Den Final zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal können Sie am Sonntag ab 15:15 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App verfolgen.