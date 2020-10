Halbfinal der Männer in Paris

Rafael Nadal (ATP 2) löst mit einem 6:3, 6:3, 7:6 (7:0) gegen Diego Schwartzman (ATP 14) das Ticket für den Final in Paris.

Der Gegner des Mallorquiners heisst Novak Djokovic, der sich nach hartem Kampf gegen Stefanos Tsitsipas durchsetzte.

Am Ende des 3. Satzes ging es plötzlich schnell: Rafael Nadal machte im Tiebreak kaum mehr Fehler, sein Gegner Diego Schwartzman konnte das zuvor gezeigte Niveau nicht mehr halten. Die Weltnummer 2 entschied die Kurzentscheidung gleich zu Null zu ihren Gunsten.

Zuvor hatte Schwartzman Nadal im 3. Satz bis aufs Äusserste gefordert: Zweimal musste der Favorit ein Rebreak hinnehmen. Während Thiem-Bezwinger Schwartzman besser aufkam, liess Nadal leicht nach. Doch im Tiebreak zeigte er sofort auf, weshalb die French Open sein absolutes Lieblingsturnier sind.

Legende: Wurde seiner Favoritenrolle gerecht Rafael Nadal. Reuters

Nadal zu Beginn dominant

Schwartzman versuchte alles: Der Argentinier verteilte die Bälle, war flink auf den Beinen und spielte nahe an seinem besten Tennis. Doch Sandkönig Nadal behielt in den Durchgängen 1 und 2 stets die Oberhand. Insbesondere bei den längeren Ballwechseln überzeugte der 12-fache Roland-Garros-Gewinner.

So stellte Nadal trotz der starken Gegenwehr scheinbar locker auf 2:0 in den Sätzen. Doch danach folgte die Steigerung Schwartzmans und Nadal konnte sein Spiel nicht wie gewohnt durchziehen. Dadurch gewann die Partie an Spannung, der Favorit setzte sich aber dennoch durch.