Auf dem Centre Court konnte Novak Djokovic über sein Missgeschick schon wieder lachen. Die möglichen langfristigen Auswirkungen des «bösen Ausrutschers» für den Traum-Halbfinal gegen Jannik Sinner in Wimbledon sorgen den siebenfachen Titelgewinner jedoch mächtig.

«Es war sehr unangenehm», sagte der 37-jährige Serbe am späten Abend. Zwei Punkte vor Gewinn der Vier-Satz-Partie gegen den italienischen Aussenseiter Flavio Cobolli war er weggerutscht, lang hingeschlagen und erst nach einigen Schreckmomenten aufgestanden. Er habe das Spiel ja beendet, scherzte er unter dem Gelächter der Zuschauer auf dem Platz.

Legende: Griff in die Leistengegend Novak Djokovic nach seinem Ausrutscher am Mittwoch. Keystone/Tolga Akmen

Auch Sinner angeschlagen

In der Pressekonferenz sprach Djokovic ernster. «Mein Körper ist nicht mehr der gleiche, der er früher einmal war. Deshalb werde ich die wirkliche Wirkung erst morgen spüren. Ich hoffe, dass in den nächsten 24, 48 Stunden das Ausmass dessen, was passiert ist, nicht zu schlimm ist und ich schmerzfrei auf der Höhe meines Könnens spielen kann.»

Der herabschauende Hund hat ihm gerade die Hüfte gerettet.

Am Freitag steht der Halbfinal gegen den Weltranglistenersten aus Italien an, der mit einer Ellenbogenblessur ebenfalls angeschlagen ist. Sinner und Djokovic treffen zum zehnten Mal aufeinander, Sinner gewann insgesamt fünf Duelle und die vergangenen vier in Serie. Zuletzt setzte er sich in drei Sätzen im Halbfinal der French Open durch.

Wimbledon ist Djokovic-Terrain

Die beiden Aufeinandertreffen auf dem Rasen im All England Club konnte jedoch Djokovic 2023 und 2022 für sich entscheiden. «Ich habe noch nie gegen ihn in Wimbledon gewonnen, deshalb wird es eine sehr, sehr schwierige Herausforderung», sagte Sinner. Er hoffe, dass er fünf Sätze mit dem Südtiroler mithalten könne, betonte Djokovic.

Die deutsche Ex-Spielerin Andrea Petkovic äusserte derweil ihre eigene Theorie, wie Djokovic den Sturz schadlos überstanden haben könnte. «Als wir 16 waren, hat er mit Yoga angefangen, weit vor allen anderen. Wir haben ihn ausgelacht», sagte die heutige TV-Moderatorin, die den gleichen Jahrgang wie Djokovic hat, bei Prime Video. «Wir waren Jugendliche und wollten eine gute Zeit haben, während er den herabschauenden Hund gemacht hat. Der herabschauende Hund hat ihm gerade die Hüfte gerettet.»

