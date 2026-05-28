Jakub Mensik kann sich an den French Open nach seinem Sieg in 5 Sätzen bei hohen Temperaturen nicht mehr auf den Beinen halten.

Dramatische Szenen nach verwandeltem Matchball: Kaum hatte Jakub Mensik bei den French Open seinen Marathon-Match gegen den Argentinier Mariano Navone gewonnen, sackte der Tscheche auf dem Platz in sich zusammen. Von Krämpfen geschüttelt, gab der 20-Jährige mit der Hand Zeichen, dass er Hilfe benötigt.

Aus Sorge um seinen Schützling wollte der Trainer zu ihm eilen, doch er durfte nicht. Stattdessen kamen irgendwann Helfer und Sanitäter, die Mensik untersuchten und ihn mit grossen Eiswürfelbeuteln zu kühlen versuchten.

4:41 Stunden harter Kampf

Mensik und Navone hatten sich in der Hitze von Paris bei 31 Grad über 4:41 Stunden einen harten Kampf geliefert. Mensik gewann schliesslich 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (13:11). Navone ging zu Mensik hinüber und gab dem am Boden liegenden Gewinner den Handschlag.

«Ich war ziemlich gut vorbereitet auf das Match in den Bedingungen. Ich konnte dann aber ab dem 4. Satz keine Elektrolyte mehr zu mir nehmen, was dann zu den Problemen geführt hat», sagte Mensik: «Es war verrückt bei den Bedingungen.»

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