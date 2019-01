Nach «bitterem» Out: Federer bestätigt Teilnahme an French Open

In Melbourne ist bereits Paris Thema. An der Pressekonferenz nach seinem enttäuschenden Out an den Australian Open schlägt Roger Federer ein seit 3 Jahren geschlossenes Kapitel wieder auf: die Sandsaison.

Der Schweizer gab an, diesen Frühling wieder an den French Open teilnehmen zu wollen. «Ich habe einfach Lust darauf», erklärte Federer. Und er wolle diesmal nicht wieder eine «mega lange Pause» zwischen Miami Anfang April und der Rasensaison Mitte Juni machen.

Das macht es umso bitterer: Die Chancen wären da gewesen.

Für die aktuelle Weltnummer 3 wird es der erste Auftritt auf Sand seit 3 Jahren, bei den French Open war er zuletzt 2015 am Start. Die Vermutung liegt nahe, dass Federer vor Roland Garros auch einige Vorbereitungsturniere auf der roten Unterlage bestreiten wird.

Federer hadert

Trotz der frohen Botschaft: Federer musste natürlich auch über die erlittene Niederlage sprechen. Da macht sich der 37-Jährige einige Vorwürfe: «Ich hätte den 2. Satz unbedingt gewinnen müssen. Das macht es umso bitterer: Die Chancen wären da gewesen.»

Der Belag war eine Spur langsamer als in der Vergangenheit. Deshalb konnte ich ihn nicht einfach mit einem guten Schlag umspielen.

Eine weitere Baustelle sei das Return-Spiel gewesen: «Irgendetwas hat da heute nicht gestimmt. Er schlägt sehr gut auf, aber da hätte ich mehr zeigen müssen.»

Zu langsam für den «Maestro»

Besser gelaufen wäre es vielleicht, wenn die Bedingungen anders gewesen wären. «Der Belag war eine Spur langsamer als in der Vergangenheit. Deshalb konnte ich ihn nicht einfach mit einem guten Schlag umspielen. Diese Bedingungen liegen ihm, ich hätte es wohl etwas schneller gebraucht.»

Aber das lässt Federer natürlich nicht als Ausrede gelten. Auf langsame Bedingungen wird er sich hinsichtlich der Sandsaison sowieso einstellen müssen.

