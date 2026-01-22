Stan Wawrinka (ATP 139) setzt sich an den Australian Open gegen Arthur Géa (ATP 198) in fünf Sätzen 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3) durch.

Der bald 41-jährige Romand kämpft sich nach zweimaligem Satzrückstand zurück und steht in der 3. Runde.

Dort trifft er auf Weltnummer 9 Taylor Fritz (USA).

Für solche Spiele lebt Stan Wawrinka, in seinem Abschiedsjahr ganz besonders: Einen wahren Abnützungskampf entschied der Romand gegen Arthur Géa nach 4:33 Stunden für sich. Er bewies dabei, dass mit ihm auch mit bald 41 Jahren in physischer Hinsicht noch zu rechnen ist.

Die Sonne über der Kia Arena war bereits untergegangen, als Wawrinka seine Arme in die Höhe recken konnte. Ein atemberaubendes Match-Tiebreak lag hinter ihm, in dem er gleich mehrfach gezaubert hatte. Zunächst behielt er nach dem zigsten Netzroller Géas am Netz die Nerven und punktete zum 6:3.

Gleich darauf folgte sein Meisterstück, als er einen Ball in voller Streckung noch erreichte und sich dieser hinter dem aufgerückten Franzosen noch in die Ecke senkte. Nach insgesamt fünf Minibreaks in der Kurzentscheidung machte Wawrinka den Sack bei eigenem Aufschlag mit dem ersten Matchball zum 10:3 zu.

Der Sieg war verdient, war Wawrinka doch im 5. Durchgang spielbestimmend gewesen, während der 21-jährige Géa körperlich immer mehr abbaute. Einen 2:0-Breakvorsprung büsste der Waadtländer aber gleich wieder ein. Bei 4:3 aus seiner Sicht liess er insgesamt vier Breakchancen ungenutzt.

Comeback-Qualitäten wie in seinen besten Tagen

Zweimal hatte Stan Wawrinka in dieser Partie mit einem Satz hinten gelegen. Zweimal fand er den Weg zurück ins Spiel. Schon im vierten Durchgang, der über eine Stunde dauerte, hatte er sich gleich zu Beginn mit einem Break abgesetzt, liess seinen Widersacher aber zurück ins Spiel kommen. Den 5. Satz erzwang er schliesslich mit einem Rückhand-Passierball aus grosser Bedrängnis – der Ball klatschte auf die Linie. Bei dieser und diversen anderen Szenen trat Wawrinka, der die Partie sichtlich genoss, in Interaktion mit den Zuschauern auf den Rängen.

Mit dem Sieg schreibt Wawrinka Geschichte: Er ist der älteste Spieler seit 48 Jahren, der an einem Grand-Slam-Turnier in die 3. Runde vorstösst und der älteste Wildcard-Inhaber, der es in Melbourne je so weit geschafft hat.

Nun gegen Fritz

Wawrinkas nächster Gegner ist ebenfalls schon bekannt: Es ist der US-Amerikaner Taylor Fritz. Die Nummer 9 der Welt setzte sich gegen den Tschechen Vit Kopriva (ATP 101) mühelos und in unter zwei Stunden mit 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) durch.

Übersicht Australian Open