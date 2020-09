Legende: In Paris mit dabei Henri Laaksonen übersteht die Qualifikation. Freshfocus/Archiv

Mit einem ungefährdeten 7:5, 6:1-Sieg über Daniel Galan (ATP 152) hat Henri Laaksonen die 3. Qualifikations-Runde an den French Open überstanden. Damit steht die Schweizer Weltnummer 135 zum 2. Mal in Folge im Haupttableau des Grand-Slam-Turniers.

Das entscheidende Break im 1. Satz war Laaksonen beim Stand von 5:5 gelungen. Im 2. Durchgang sorgte der 28-jährige Schaffhauser schnell für klare Verhältnisse und gewann schliesslich in rund eineinhalb Stunden.

Nun gegen Cuevas

Laaksonen trifft in der 1. Runde des Haupttableaus auf den 34-jährigen Routinier Pablo Cuevas. Der Uruguayer ist die Nummer 63 der Welt und hat in seiner Karriere 6 Turniersiege gefeiert – alle auf Sand. Das einzige Duell zwischen Laaksonen und Cuevas entschied der Schweizer vor 3 Jahren in Bastad in 2 Sätzen für sich.

Vor einem Jahr erreichte Laaksonen in Paris die 2. Runde. Dort musste er sich Novak Djokovic geschlagen geben (1:6, 4:6, 3:6).