Carlos Alcaraz (ATP 2) löst an den French Open das erste Final-Ticket.

Der spanische Titelverteidiger führt gegen Lorenzo Musetti (ATP 7) mit 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0, ehe der Italiener angeschlagen aufgibt.

Im zweiten Halbfinal duelliert sich Jannik Sinner (ITA/ATP 1) mit Novak Djokovic (SRB/ATP 6).

Als Carlos Alcaraz im 2. Durchgang beim Stand von 6:5 das sofortige Rebreak kassierte, musste man sich um den Spanier Sorgen machen. Einerseits, weil Lorenzo Musetti extrem stark aufspielte und seinem favorisierten Gegner in taktischer Hinsicht Mal um Mal den Schneid abkaufte.

Andererseits aber auch, weil Alcaraz bis zu diesem Zeitpunkt nicht zu seinem Spiel fand, auf dem Platz sehr angespannt wirkte und das bei ihm so übliche Lachen auf dem Gesicht vermissen liess.

Eindrückliches Tiebreak

Der Titelverteidiger biss aber auf die Zähne, blieb mutig und packte im für ihn kritischsten Moment sein bestes Tennis aus. Schnell zog Alcaraz im Tiebreak vorentscheidend davon. Zwar verkürzte Musetti noch von 1:6 auf 3:6, seine dritte Chance nutzte der Spanier dann aber zum Satzausgleich.

Die gewonnene Kurzentscheidung liess den Knoten bei Alcaraz endgültig platzen. Der 22-Jährige dominierte fortan die Grundlinien-Duelle nach Belieben und liess seinen Kontrahenten laufen. Musetti, der im 1. Durchgang seine allererste Breakchance gleich zum Satzgewinn hatte verwerten können, war auf Court Philippe-Chatrier nur noch Zuschauer.

Nachdem die ersten beiden Durchgänge knapp zwei Stunden gedauert hatten, machte Alcaraz im 3. Umgang kurzen Prozess und verpasste Musetti in nur 21 Minuten einen «Bagel», ein 6:0.

Linker Oberschenkel zwickt

Während Alcaraz sich auf dem Platz immer wohler fühlte, baute Musetti physisch kontinuierlich ab. Bereits beim letzten Seitenwechsel im 3. Satz liess sich der Italiener am linken Oberschenkel behandeln, machte aber vorerst weiter. Nach dem 8. Game in Serie für Alcaraz zum 2:0 im 4. Durchgang warf der ein Jahr ältere Musetti das Handtuch dann doch noch vorzeitig. Nach 2:25 Stunden stand Alcaraz als erster Finalist in Paris fest.

Damit hat der Spanier am Sonntag die Chance auf seinen 2. French-Open-Titel de suite und auf den insgesamt 5. Grand-Slam-Triumph. Im Final bekommt es Alcaraz entweder mit der Weltnummer 1 Jannik Sinner oder dem Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic zu tun.

