Federer zwingt Wawrinka in die Knie

Roger Federer gewinnt den Paris-Viertelfinal gegen Stan Wawrinka mit 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Der «Maestro» erspielt sich insgesamt 18 Breakchancen, kann aber nur 2 davon nutzen.

Halbfinal-Gegner ist Rafael Nadal, der Kei Nishikori nur gerade 5 Games überlässt.

Just in dem Moment, als der 4. Satz zwischen Stan Wawrinka und Roger Federer in die heisse Phase gegangen wäre, kam die Abkühlung von oben. Weil dunkle Wolken ein gewaltiges Gewitter ankündigten, wurde die zu diesem Zeitpunkt äusserst intensive Partie bereits vor Einsetzen des Regens beim Stand von 3:3 unterbrochen.

Die Fortsetzung nach gut einstündiger Pause fiel dann verhältnismässig kurz aus. Federer schaffte das Break zum 5:4 und beendete die Partie im Anschluss bei eigenem Aufschlag.

Allerdings zitterte auch dem Routinier noch einmal gehörig das Händchen. Erst nach der Abwehr einer Breakchance und einem Doppelfehler beim 2. Matchball klappte es im 3. Anlauf.

Wawrinka fast «unbreakable»

Zuvor hatten die beiden Schweizer in ihrem 26. Aufeinandertreffen während 3:17 Stunden phasenweise Tennis der Extraklasse geboten. Die Befürchtungen, Wawrinka könnte nach dem 5-Stunden-Thriller gegen Stefanos Tsitsipas kräftemässig ausgelaugt sein, bewahrheiteten sich nicht.

Und auch mental schien der Romand voll auf der Höhe zu sein. Anders ist es kaum zu erklären, dass er von insgesamt 18 Breakchancen gegen sich deren 16 abwehren konnte. Als entscheidend sollte sich am Ende aber nur der Serviceverlust im 4. Satz herausstellen.

Federer stellte die Weichen aber bereits mit dem Gewinn des 3. Satzes auf Sieg. Nachdem Wawrinka mit Break vorgelegt hatte, gelang dem 37-Jährigen im 9. Anlauf seinerseits sein erster Servicedurchbruch. Im Tiebreak zog Federer anschliessend schnell auf 5:1 davon und stellte die 2:1-Satzführung sicher.

Federer und Nadals Wiedersehen auf Sand

Insgesamt verdiente sich Federer den Sieg am Ende auch mit seiner Variabilität. Mit der Rückhand nahm er oft viel Risiko – und wurde belohnt. Und auch am Netz trat Federer öfter (und erfolgreicher) in Erscheinung als sein Gegner.

Federer steht damit zum 44. Mal im Halbfinal eines Major-Turniers. Dort wartet kein Geringerer als Rafael Nadal, der Kei Nishikori nicht den Hauch einer Chance liess (6:1, 6:1, 6:3). Auf Sand sind sich die beiden seit 6 Jahren nicht mehr gegenübergestanden. Von 15 Begegnungen auf der roten Asche konnte der Schweizer bisher nur 2 gewinnen – noch nie in Paris.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 04.06.2019 13:55 Uhr