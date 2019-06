Rafael Nadal lieferte auf dem Court Philippe Chatrier gegen Kei Nishikori eine weitere Machtdemonstration ab. Der Mallorquiner war dem Japaner in allen Belangen überlegen. Nach 1:51 Stunden war der klare Dreisatz-Erfolg Tatsache.

Nadal sorgte in den ersten beiden Sätzen mit frühen Breaks schnell für klare Verhältnisse. Dabei präsentierte sich der 11-fache Paris-Sieger in glänzender Spiellaune. So zeigte er beispielsweise bei einem spektakulären Smash im 2. Satz seine ganze Klasse.

Auch die Regenpause ändert nichts

Nishikori hatte seine beste Phase in Durchgang 3, als er Nadal zumindest teilweise Paroli bieten konnte. Aber auch eine rund 75-minütige Regenpause verhalf ihm nicht mehr zur Wende.

Im Halbfinal trifft Nadal auf Roger Federer. Der Baselbieter entschied das Schweizer Viertelfinal-Duell gegen Stan Wawrinka mit 7:6, 4:6, 7:6 und 6:4 für sich.