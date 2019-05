Jamie Murray will nicht mit Andy im Doppel in Wimbledon antreten, weil er seine Siegchancen schwinden sehen würde.

Legende: Andy (links) und Jamie Murray bildeten auch schon im Davis Cup ein schlagkräftiges Doppel. imago images

Andy Murray will nach überstandener Hüftoperation beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon auf den Tennisplatz zurückkehren – aber vorerst nur im Doppel. Da würde es naheliegen, an der Seite seines Bruder Jamie, einem ausgewiesenen Doppelspezialisten, anzutreten.

Doch dieser winkt ab: «Ich will mir die bestmögliche Chance auf den Sieg im Turnier geben. Wenn ich in Wimbledon mit jemandem spiele, der seit 8 Monaten keinen Tennisball mehr geschlagen hat, dann wird das nicht der Fall sein.»

In einem anderen Jahr unter anderen Voraussetzungen könne er sich vorstellen, wieder mit Andy anzutreten.

Warum sollte ich nicht in der Lage sein, das Gleiche zu tun?

Andy Murray hofft auf jeden Fall, noch ein paar Jahre spielen zu können. Seinen Optimismus zieht er auch aus dem Fall Bob Bryan. Der US-Doppelspezialist war im Sommer 2018 nach derselben Methode operiert worden und erreichte 6 Monate später an der Seite seines Bruders Mike bei den Australian Open die Viertelfinals.

«Er ist neun Jahre älter als ich, also warum sollte ich nicht in der Lage sein, das Gleiche zu tun? Oder vielleicht sogar noch etwas mehr?», sagte Murray.