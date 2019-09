Die Ostschweizerin erreicht an den US Open ohne zu spielen die nächste Runde. Ihre Gegnerin kann nicht antreten.

Belinda Bencic steht an den US Open im Achtelfinal. Die 22-Jährige hätte in der Nacht auf Sonntag gegen Anett Kontaveit spielen sollen. Die Estin musste wegen einer Erkrankung Forfait erklären.

Damit erhält Bencic unerwartet eine zusätzliche Pause. Diese dürfte der Schweizerin, die sich vor den US Open mit einer Fussverletzung herumschlug, gelegen kommen.

Im Achtelfinal trifft Bencic am Montag auf die Titelverteidigerin und Weltranglistenerste Naomi Osaka. Die Japanerin liess dem 15-jährigen Megatalent Cori Gauff keine Chance.