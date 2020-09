Novak Djokovic versucht, den Gouverneur von New York anzurufen, Babos/Mladenovic dürfen nicht zu ihrer Partie antreten – die Krise an den US Open spitzt sich zu.

Krise an den US Open

Legende: War am Freitag nicht nur mit Tennis auf dem Court beschäftigt Novak Djokovic Reuters

Eigentlich wollte sich Novak Djokovic voll auf seinen Match gegen Jan-Lennard Struff fokussieren, doch das Corona-Chaos in der New Yorker Tennis-Blase schreckte den Superstar auf. Auch er hatte mitbekommen, dass die Behörden den Franzosen Adrian Mannarino nicht zu seiner Drittrunden-Partie gegen Alexander Zverev antreten lassen wollten. Es musste gehandelt werden – also griff Djokovic zum Telefon.

«Ich wollte über einige Kontakte den Gouverneur von New York erreichen», erzählte der Weltranglistenerste nach seinem ungefährdeten Achtelfinaleinzug gegen Struff. Bis zu Andrew Cuomo drang Djokovic mit seinem Anruf zwar nicht vor – doch es zeigt, wie ernst die Lage bei den US Open ist.

Mannarino bis am Freitag in New York

Für Mannarino, der vor dem Turnier engen Kontakt mit dem positiv auf das Coronavirus getesteten Benoît Paire hatte, ist die ganze Geschichte auch nach dem Ausscheiden gegen Zverev nicht gelaufen.

«Erst wenige Stunden vor dem geplanten Beginn der Partie habe ich erfahren, dass ich und mein Team bis zum Rest der Quarantäne auf unseren Zimmern sein müssen», sagte der verwunderte Mannarino. Er dürfe New York erst am kommenden Freitag verlassen. Sein Coach müsse sogar noch einen Tag länger in seinem Hotelzimmer verharren.

Mladenovic/Babos disqualifiziert

Die Doppel-Konkurrenz der Frauen ist von den Quarantäne-Bestimmungen ebenfalls betroffen: Die an Nummer 1 gesetzten Timea Babos (Ungarn) und Kristina Mladenovic (Frankreich) sind überraschend vom Spielplan der US Open gestrichen worden. Die dreifachen Grand-Slam-Siegerinnen hätten am Samstag gespielt.

Legende: Gewannen an den Australian Open noch den Titel Kiki Mladenovic und Timea Babos. Reuters

Ein Grund für die Streichung von Babos/Mladenovic wurde zunächst nicht bekannt. Wie auch Mannarino hatte Mladenovic Kontakt zu Landsmann Paire und beklagte sich nach ihrem Ausscheiden im Einzel über die Zustände am Turnier.

Am Samstagabend veröffentlichten die Organisatoren der US Open dann ein Statement. Darin wurde bekannt, dass alle Personen, die längeren Kontakt mit Paire hatten, für die gesamte Dauer der Quarantäne auf ihren Zimmern bleiben müssen und auch nicht mehr trainieren dürfen – für Mannarino wurde allem Anschein nach eine Ausnahme gemacht, für Mladenovic nun nicht mehr. Auf das Einzel hat dies keine Auswirkungen, weil Mladenovic schon ausgeschieden ist.