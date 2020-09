Die Top-10-Spieler

Novak Djokovic (SRB/ATP 1) - Jan-Lennard Struff (GER/ATP 29) 6:3, 6:3, 6:1

David Goffin (BEL/ATP 10) - Filip Krajinovic (SRB/ATP 26) 6:1, 7:6 (7:5), 6:4

Nach nur 1:43 Stunden Spielzeit ging Novak Djokovic als klarer Sieger vom Court des Arthur Ashe Stadion. Die serbische Weltnummer 1 hatte Jan-Lennard Struff nicht den Hauch einer Chance gelassen. Bitter für den Deutschen: Er würde sich eigentlich in einer ausgezeichneten Form befinden. Bereits vor 10 Tagen beim Cincinnati-Turnier schied Struff nach einem Duell mit Djokovic aus. Dort hatte er zuvor David Goffin, Denis Shapovalov und Alex de Minaur ausgeschaltet. Im Achtelfinal wartet der Spanier Pablo Carreño Busta (ATP 27) auf Djokovic.

Legende: Keine Herausforderung in der 3. Runde Novak Djokovic zieht im Schongang in die Achtelfinals ein. Getty Images

Zum vierten Mal in Folge hat David Goffin in Flushing Meadows den Achtelfinal erreicht. Die Nummer 10 der Welt kam mit dem zuletzt aufstrebenden Serben Filip Krajinovic gut zurecht und siegte in etwas mehr als 2 Stunden souverän. Der Belgier trifft nun auf den Kanadier Denis Shapovalov (ATP 17), der in einem Fünfsätzer Taylor Fritz (USA/ATP 25) eliminierte.