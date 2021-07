Als Roger Federer enttäuscht aus dem erstmals seit langem vollen Centre Court verschwand, fragten sich die Zuschauer: War diese Dreisatz-Niederlage im Viertelfinal gegen Hubert Hurkacz der letzte Auftritt des Rekordsiegers in Wimbledon?

An der Medienkonferenz konnte Federer darauf keine Antwort geben: «Ich weiss es nicht, ich weiss es wirklich nicht», sagte der Baselbieter. «Natürlich würde ich gern noch einmal in Wimbledon spielen, aber in meinem Alter weiss man nie, was kommt», ergänzte er. Der bald 40-Jährige betonte, dass das Rasenturnier in London während seiner Reha immer das grosse Ziel gewesen sei. «Ich bin sehr glücklich, dass ich dieses Jahr spielen konnte», so der Schweizer.

Ich will mir Zeit lassen, um die richtige Entscheidung zu treffen.

Nach den harten 18 Monaten sei er froh, dass er es bis in den Viertelfinal geschafft habe. Gleichwohl habe er gesehen, dass es nicht zuletzt auch in punkto Beinarbeit noch einiges zu tun gebe. Nach dem Aus in Wimbledon braucht Federer «einige Tage, um alles zu analysieren».

Sofortiger Rücktritt kein Thema

Eine Entscheidung, wie es weitergeht, soll bald fallen. Auf der Teilnehmerliste für die Olympischen Spiele in Tokio steht Federer (ab 23. Juli). Doch ob er nach Japan reisen wird, ist noch unklar. «Ich muss jetzt mit meinem Team zusammensitzen und schauen, was wir die nächsten Wochen machen.» Als erstes wird der Entscheid über den Start bei Olympia – es wären Federers fünfte Spiele – fällig.

Ein sofortiger Rücktritt ist Stand jetzt wohl kein Thema. «Ich will mir Zeit lassen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Das Ziel ist natürlich, zu spielen», so Federer.