Dominic Thiem ringt Rafael Nadal im Viertelfinal der Australian Open mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6) nieder.

Der Österreicher macht mit dem 3. Matchball nach 4:10 Stunden alles klar.

Im Halbfinal kommt es zur Affiche Thiem - Zverev.

Als Dominic Thiem beim Stand von 5:4 im 4. Durchgang zum Matchgewinn aufschlagen konnte, wackelte der Niederösterreicher doch noch. Und wie: Mit 3 unerzwungenen Fehlern und einem Doppelfehler schenkte er Rafael Nadal sozusagen das Eintrittsticket zurück in die Partie.

Es zeugt von Grösse, dass Thiem anschliessend nicht komplett den Faden verlor, sondern dran blieb. Nach 4:10 Stunden und 3 Matchbällen dann die Belohnung: Erster Sieg gegen Nadal an einem Grand-Slam-Turnier (im 6. Anlauf). Und viel wichtiger: Einzug in den Halbfinal der Australian Open.

Thiem gewinnt die wichtigen Punkte

Es war von Anfang an der erwartete Abnützungskampf. In den Umgängen 1 und 2 schien Nadal zunächst jeweils im Vorteil. In beiden Fällen gab der Spanier einen Breakvorsprung noch aus der Hand. Das Tiebreak musste entscheiden. Und dort behielt Thiem jeweils relativ deutlich die Oberhand.

Nachdem Nadal den 3. Durchgang mit 6:4 für sich entscheiden konnte, schien Thiem die Partie kurzfristig aus den Händen zu gleiten. Beim Stand von 0:1 im 4. Satz wehrte der «Dominator» aber gleich 3 Breakbälle in Serie ab und bremste somit die Aufholjagd von Nadal. Zwar brachte Thiem in der Folge einen Breakvorsprung nicht ins Ziel. Dank seiner Tiebreak-Stärke reichte es aber dennoch zum hartumkämpften Sieg.

Im Halbfinal gegen einen guten Freund

In seinem ersten Halbfinal an den Australian Open misst sich Thiem mit Alexander Zverev. Der Deutsche hatte zuvor mit einer eindrücklichen Vorstellung Stan Wawrinka in 4 Sätzen geschlagen. Im Head-to-Head zwischen den beiden guten Freunden steht es 6:2 für Thiem. Am Freitag bietet sich Zverev die Chance, diese Bilanz aufzubessern.

Derweil verpasste Nadal die erste Chance, in der ewigen Liste der Grand-Slam-Triumphe mit Federer (20) gleichzuziehen. Der Mallorquiner bleibt vorerst bei 19 Major-Titeln stehen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 29.01.2020, 09:30 Uhr