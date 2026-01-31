Zweimal boten die Australian-Open-Halbfinals dasselbe Bild: Die glücklichen Sieger sanken nach ihren 5-Satz-Siegen zu Boden, waren nach hartem Kampf am Ende ihrer Kräfte. Erst rang Carlos Alcaraz (ATP 1) seinen Widersacher Alexander Zverev (ATP 3) nach knapp fünfeinhalb Stunden nieder, später zog Novak Djokovic (ATP 4) gegen Jannik Sinner (ATP 2) nach.

Vor allem Alcaraz dürfte froh sein, vor dem Endspiel einen Erholungstag zu haben. Im 3. Satz gegen Zverev liess er sich am Oberschenkel behandeln, schien danach nicht mehr bei voller Fitness zu sein. Trotzdem kämpfte er sich im 5. Satz mit dem Rücken zur Wand zurück – und verliess den Platz bei seiner Halbfinal-Premiere in Melbourne doch noch als Sieger.

Legende: Das letzte Aufeinandertreffen Im US-Open-Halbfinal 2025 musste Novak Djokovic (l.) Carlos Alcaraz am Netz graulieren. Imago/ABACAPRESS

Bricht Djokovic den Einzelrekord?

Während die spanische Weltnummer 1 in Australien erstmals nach dem Titel greifen kann, steht ihm am Sonntagmorgen Schweizer Zeit der Turnier-Rekordsieger gegenüber. Bereits 10 Mal konnte Djokovic die Trophäe namens «Norman Brookes Challenge Cup» in die Höhe stemmen – bei 10 Finalteilnahmen. Eine perfekte Bilanz des Serben.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Final der Australian Open zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic können Sie am Sonntag ab 09:30 Uhr live auf SRF zwei verfolgen. Später wechselt die Übertragung auf SRF info.

Für den Serben geht's allerdings nicht nur um den 11. Titel beim «Happy Slam». Mit dem möglichen 25. Grand-Slam-Erfolg im Einzel winkt dem 38-Jährigen der geschlechterübergreifend alleinige Rekord. Ein Ziel, das er bekanntlich vor seinem Karriereende um jeden Preis noch erreichen möchte. Momentan teilt sich Djokovic diese Marke noch mit der Australierin Margaret Court.

Djokovic führt im Head-to-Head

An den letzten acht Grand Slams hiess der Sieger entweder Alcaraz oder Sinner – bei je 4 Titeln. Gibt's erstmals seit 2023 wieder einen neuen Sieger und damit den Djokovic-Rekord? Oder avanciert Alcaraz mit 22 Jahren und dem 7. Grand-Slam-Erfolg zum jüngsten Spieler mit dem «Karriere-Grand-Slam» (Sieg bei allen 4 Major-Turnieren)? In den Direktbegegnungen führt Djokovic momentan noch mit 5:4.

Bevor es ernst gilt, konnten die beiden bereits vor Djokovics Halbfinal gegen Sinner witzeln, wie der Serbe im Platzinterview nach dem Finaleinzug verriet: «Er hat sich für die Verzögerung meiner Partie entschuldigt. Ich habe ihm gesagt: ‹Ich bin ein alter Mann, ich muss früher ins Bett gehen!›». Sicher ist: Der Final sollte pünktlich um 19:30 Uhr australischer Zeit beginnen. Ob es für Djokovic mit dem früher ins Bett gehen klappen wird, zeigt sich am Sonntag.

Australian Open