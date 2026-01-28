Legende: Kämpft gegen Pegula um den Final-Einzug Jelena Rybakina. Imago Images/Mike Frey

Die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 5) qualifiziert sich dank einem Zweisatzsieg über die Weltnummer 2 Iga Swiatek (POL) für die Halbfinals der Australian Open.

Dort trifft sie auf die US-Amerikanerin Jessica Pegula (WTA 6), die ihrerseits im Viertelfinal Landsfrau Amanda Anisimova in zwei Sätzen bezwingt.

Iga Swiatek (POL/WTA 2) wird die Australian Open auch in diesem Jahr nicht gewinnen. Die zweimalige Halbfinalistin in Melbourne schied heuer bereits im Viertelfinal aus. Dort war Jelena Rybakina (WTA 5) zu stark für die Polin. Die Kasachin steht erstmals seit Wimbledon 2024 wieder unter den letzten vier Spielerinnen an einem Grand-Slam-Turnier.

Rybakina entschied das Spiel gegen Swiatek in zwei Sätzen 7:5, 6:1 für sich. Nach einem umkämpften Startsatz, in dem der 26-jährigen Kasachin das entscheidende Break erst im letztlich letzten Game des Satzes gelang, war der zweite Durchgang eine klare Angelegenheit.

Im Halbfinal kommt es nun zum Duell zwischen den Weltnummern 5 und 6. Im letzten Viertelfinal setzte sich nämlich Jessica Pegula (USA) gegen ihre Landsfrau Amanda Anisimova (WTA 4) mit 6:2, 7:6 (7:1) durch. Die 31-Jährige steht damit zum dritten Mal in ihrer Karriere in einem Grand-Slam-Halbfinal, zum ersten Mal in Australien.

Australian Open 2026