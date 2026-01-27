Legende: In 1:29 Stunden im Halbfinal Aryna Sabalenka. Imago Images/Anadolu Agency

Aryna Sabalenka (BLR/WTA 1) bezwingt Iva Jovic (USA/WTA 27) im Viertelfinal der Australian Open mit 6:3, 6:0.

Im Halbfinal kommt es zum Duell mit der Ukrainerin Jelina Switolina (WTA 12), die eine fehleranfällige Coco Gauff (USA/WTA 3) in zwei Sätzen besiegt.

Aryna Sabalenka (WTA 1) ist ihrem dritten Australian-Open-Titel in vier Jahren in der Nacht auf Dienstag einen weiteren Schritt nähergekommen. Gegen die 18-jährige US-Amerikanerin Iva Jovic (WTA 27) jubelte die Belarussin nach einem dominanten Auftritt in zwei Sätzen mit 6:3, 6:0.

Die 27-Jährige relativierte das Schlussresultat im Interview nach dem Spiel: «Schauen Sie nicht auf das Ergebnis, es war sehr schwer!» Jovic habe Sabalenka an ihre Grenzen gebracht, «es war ein harter Kampf». Ein Blick auf die Statistiken zeigt jedoch, dass die Kräfteverhältnisse klar verteilt waren: Sabalenka schlug etwa 31 Winner (zu 12 von Jovic) und gewährte der Gegnerin kein einziges Break, während sie ihrerseits viermal den Servicedurchbruch schaffte.

Switolina lässt Gauff keine Chance

Im Halbfinal bekommt es die Weltnummer 1 mit der Ukrainerin Jelina Switolina (WTA 12) zu tun, die in Melbourne erstmals unter den letzten vier steht. Die 31-Jährige besiegte die um 10 Jahre jüngere Coco Gauff (USA/WTA 3) überraschend klar mit 6:1, 6:2.

Besonders im Startsatz bremste sich Gauff durch eine grosse Anzahl an Eigenfehlern selbst aus. Von vier Aufschlagsspielen konnte sie kein einziges für sich entscheiden. Dabei unterliefen ihr fünf Doppelfehler. Switolina gewann den Durchgang entsprechend deutlich mit 6:1.

Im zweiten Satz änderte sich nur wenig. Gauff musste sich erneut früh breaken lassen, während die Ukrainerin bei eigenem Aufschlag keinen Breakball zuliess. Zwar brachte die US-Amerikanerin noch zwei eigene Aufschlagsspiele durch. Mit dem insgesamt 6. Break des Spiels holte Switolina nach nur 59 Minuten aber den Sieg. Dadurch wird die Ukrainerin ab nächster Woche wieder in den Top 10 der Weltrangliste zu finden sein.

Australian Open 2026