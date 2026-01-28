Legende: Wird zur Aufgabe gezwungen Lorenzo Musetti. IMAGO / AAP

Novak Djokovic steht an den Australian Open zum 7. Mal in Folge im Halbfinal.

Der Serbe profitiert in Melbourne von der bitteren Aufgabe von Lorenzo Musetti.

Der Italiener dominiert seinen Gegner und führt souverän mit 2:0 nach Sätzen, bis ihm eine Verletzung einen Strich durch die Rechnung macht.

Bitterer kann ein Ausscheiden an einem Grand-Slam-Turnier kaum sein. Lorenzo Musetti (ATP 5) zeigte gegen Australian-Open-Rekordsieger Novak Djokovic (SRB/ATP 4) einen dominanten Auftritt und führte souverän mit 6:4, 6:3. Der erste Halbfinal-Einzug in Melbourne schien zum Greifen nah.

Doch dazu kam es nicht: Nachdem der Italiener im dritten Satz zum 1:2 gebreakt worden war, musste er sich beim Seitenwechsel plötzlich behandeln lassen. Muskuläre Probleme im rechten Oberschenkel-/Leistenbereich schienen der Weltnummer 5 zu schaffen zu machen.

Musetti gibt auf

Musetti versuchte in der Folge weiterzuspielen. Djokovic konnte sein Break mühelos zum 3:1 bestätigen, ehe der 23-jährige Italiener bei seinem anschliessenden Aufschlagsspiel einsehen musste, dass eine Fortsetzung der Partie keinen Sinn macht.

Er musste aufgeben und schritt konsterniert von dannen. Djokovic zog derweil zum 13. Mal in den Melbourne-Halbfinal ein. Dort trifft der Serbe auf Jannik Sinner (ITA/ATP 2) oder Ben Shelton (USA/ATP 7). Die Partie sehen Sie ab 9 Uhr live bei SRF.

Australian Open 2026