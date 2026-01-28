Jannik Sinner besiegt Ben Shelton im Viertelfinal an den Australian Open 6:3, 6:4, 6:4.

Im Halbfinal trifft der Titelverteidiger auf Novak Djokovic, der von der Aufgabe von Lorenzo Musetti profitiert.

Der Italiener dominiert seinen Gegner und führt souverän mit 2:0 nach Sätzen, bis ihm eine Verletzung einen Strich durch die Rechnung macht.

Jannik Sinner bleibt auf Kurs in Richtung seines dritten Melbourne-Titels in Serie. Die italienische Weltnummer 2 lieferte sich im Viertelfinal ein intensives Duell mit Ben Shelton (USA/ATP 7). Besonders in den entscheidenden Ballwechseln machte der 24-Jährige den Unterschied. Er gewann nach 2:23 Stunden letztlich klar 6:3, 6:4, 6:4.

Nach einer intensiven Startphase – die ersten vier Games der Partie dauerten satte 28 Minuten – brachte Sinner das Momentum mit dem Break zum 3:1 auf seine Seite. Den Startsatz servierte der Italiener anschliessend souverän nach Hause. Auch im zweiten Durchgang nahm Sinner dem US-Amerikaner früh den Aufschlag ab.

Kurze Schwächephase im zweiten Satz

In der Folge hatte er allerdings eine herausfordernde Phase zu überstehen. Der 23-jährige Shelton konnte unmittelbar nach dem Break gegen sich die Pace erhöhen und brachte Sinner teilweise arg in Bedrängnis. Beim Stand von 1:2 erarbeitete er sich gleich dreimal eine Chance auf das direkte Rebreak. Sinner konnte alle abwehren und das Game schliesslich für sich entscheiden. Der zweite Satz endete mit 6:4 für den Italiener.

Im dritten Durchgang hielten sich die beiden Spieler lange die Waage. Bis sich Sinner beim Stand von 4:4 gleich drei Breakbälle erspielte, wovon er den zweiten nutzte. Das anschliessende Aufschlagsspiel gestaltete die Weltnummer 2 dann souverän.

Djokovic ohne Satzgewinn im Halbfinal

Im Halbfinal bekommt es Sinner mit dem Melbourne-Rekordsieger Novak Djokovic (ATP 4) zu tun. Der Serbe profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe Lorenzo Musettis (ATP 5). Nach zwei dominanten Sätzen des Italieners war dessen erster Halbfinaleinzug in Melbourne zum Greifen nah.

Doch dazu kam es nicht: Nachdem Musetti im dritten Satz zum 1:2 gebreakt worden war, musste er sich beim Seitenwechsel plötzlich behandeln lassen. Muskuläre Probleme im rechten Oberschenkel-/Leistenbereich schienen der Weltnummer 5 zu schaffen zu machen.

Musetti gibt auf

Musetti versuchte in der Folge weiterzuspielen. Djokovic konnte sein Break mühelos zum 3:1 bestätigen, ehe der 23-jährige Italiener bei seinem anschliessenden Aufschlagsspiel einsehen musste, dass eine Fortsetzung der Partie keinen Sinn macht.

Legende: Wird zur Aufgabe gezwungen Lorenzo Musetti. IMAGO / AAP

Er musste aufgeben und schritt konsterniert von dannen. Djokovic zog derweil zum 13. Mal in den Melbourne-Halbfinal ein.

Australian Open 2026