Alexander Zverev.

Alexander Zverev (GER/ATP 3) ringt Learner Tien (USA/ATP 29) im Viertelfinal der Australian Open in vier Sätzen 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) nieder.

Im Halbfinal trifft Zverev auf Carlos Alcaraz (ESP/ATP 1), der Alex de Minaur (AUS/ATP 6) 7:5, 6:2, 6:1 besiegt.

Nach über 3 Stunden und einem letztlich einseitigen Tiebreak im vierten Satz war es amtlich: Alexander Zverev (ATP 3) durfte sich im ersten Viertelfinal in Melbourne als Sieger feiern lassen. Der Deutsche besiegte den 20-jährigen Learner Tien (USA/ATP 29) nach einem starken Auftritt mit 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3).

Der Veranstalter hatte schon vor der Partie beschlossen, das Dach aufgrund der hohen Temperaturen von über 40 Grad zu schliessen, um für angenehme und berechenbare Bedingungen zu sorgen. Zverev nutzte diese zu Beginn besser. Er gewann den Startsatz nach unaufgeregten 36 Minuten mit 6:3.

Den 2. Durchgang musste der 28-Jährige im Tiebreak abgeben. Davon liess er sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Mit 13 Winnern gewann er den dritten Satz mit 6:1, ehe er im vierten Durchgang im Tiebreak das bessere Ende für sich behielt.

Alcaraz weiter makellos

In seinem 3. Halbfinal in Folge trifft Zverev auf den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz. Der Spanier benötigte gegen den Australier Alex de Minaur lediglich 2:15 Stunden, ehe der Dreisatzsieg (7:5, 6:2, 6:1) feststand. De Minaur konnte Alcaraz im Startsatz noch etwas Paroli bieten, als er einen 0:3- und 3:5-Rückstand wettmachte. Danach war sein Widerstand gebrochen.

Obwohl Alcaraz noch keinen Satz im Turnier abgegeben hat, ist er so etwas wie Zverevs Lieblingsgegner unter den grössten Namen. Die beiden stehen bei einer Bilanz von 6:6 in den direkten Duellen. 2024 etwa schlug Zverev Alcaraz bei den Australian Open in einem hochklassigen Viertelfinal. 2025 stand der Deutsche im Final, wo er Jannik Sinner in drei Sätzen unterlag.





